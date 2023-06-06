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Turismo afetado

Ilhas de Vila Velha estão proibidas de receber visitantes após gripe aviária

Bloqueio ocorre após dois novos casos de gripe aviária serem confirmadas na cidade; até esta segunda (05), 24 casos de gripe aviária tinham sido confirmados no Brasil, sendo 15 no território capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 17:53

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 17:53

Data: 13/03/2015 - ES - Vila Velha - Ilhas Itatiaia, há 1km da Praia de Itapoã - Ilhas de Itapoã, em Vila Velha, estão bombando e sendo destruídas - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Ilhas Itatiaia, em Vila Velha, tiveram o desembarque de pessoas proíbido após casos de gripe aviária na cidade Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vila Velha proibiu, nesta terça-feira (6), o acesso a cinco ilhas na costa da cidade por 180 dias, após dois casos de gripe aviária (vírus H5N1) serem confirmados no município esta semana. O bloqueio segue uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para evitar que pessoas tenham contato com aves contaminadas com a doença.
Segundo a administração, as ilhas com visitas proibidas são:
  • Ilha dos Pacotes 
  • Ilha da Pedra do Sapo
  • Ilha Pituã 
  • Ilha Itatiaia 
  • Ilha das Graças
As ilhas ficam na costa da Praia de Itapuã. Duas delas - ilhas Pituã e Itatiaia - são turísticas e muito visitadas até por moradores que conhecem a região por conta das águas claras e a beleza natural. No local, não há construções, apenas algumas prainhas de águas claras.
As visitas a esses locais acontecem diariamente e são feitas com pescadores da região, que usam os barcos para levar as pessoas até esses locais. Para entrar na ilha não é preciso pagar, mas os pescadores cobram um valor por pessoa. O trajeto dura poucos minutos, mas quem tem disposição consegue ir nadando: da orla até a Ilha Pituã são cerca de 300 metros de distância.
Com vegetação exuberante, areia de conchas e uma vista panorâmica para a orla de Vila Velha, a ilha tem status de praia particular.
Um pouco mais distante ficam as ilhas Itatiaia. De cima dá para se ter uma ideia melhor: são seis ilhotas que ficam em volta da ilha maior, conhecida também por Boqueirão, onde é possível desembarcar e apreciar o visual.
As outras três ilhas são usadas para avistamento de aves. Nessas ilhas é comum avistar alguns tipos de aves migratórias, que usam as pedras para se reproduzirem. Praticantes de canoa havaiana também passam em volta das ilhas durante a atividade física no mar.
Ao avistar uma ave com os sinais informados, a população pode ligar para o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), no número 0800 039 5005, ou para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), nos telefones (27) 3139-9623 e (27) 99909-5825.

Casos confirmados no País

Até o fim da tarde desta segunda-feira (05) 24 casos de gripe aviária do subtipo H5N1 tinham sido confirmados no Brasil, sendo 15 no território capixaba, de acordo com as últimas atualizações do Ministério da Agricultura.
No Espírito Santo, foram confirmados mais dois focos nesta segunda. Os casos aconteceram no município de Vila Velha, sendo uma ave trinta-réis de bando (Thalasseus acuflavidus) e 1 gaivota-de-cabeça-cinza (Chroicocephalus cirrocephalus).
Foi a partir dessas duas confirmações que a cidade proibiu as visitas a ilhas turísticas.
Vale ressaltar que todos os casos de gripe aviária no Brasil envolvem espécies de aves silvestres, ou seja, que vivem livre na natureza. No país, não há focos de gripe aviária em aves de granja, ou seja, voltadas para a alimentação. Não há registros de contaminação da doença a partir do consumo de frango ou ovos devidamente preparados, afirma a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Com informações do g1ES

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