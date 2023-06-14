Você sabe o que é a gripe aviária e quais os riscos? A gente explica

O Espírito Santo foi o primeiro Estado brasileiro a registrar casos da gripe aviária , em aves silvestres, no último mês de maio. Desde então, todos os Estados do Sudeste já registraram a doença.

A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 ocorreu inicialmente em duas aves da espécie conhecida como Trinta-réis-bando. Uma estava localizada em Marataízes , no Litoral Sul do Estado, e outra em Jardim Camburi , em Vitória. De lá para cá, mais de 10 aves tiveram resultado positivo para o vírus em 10 municípios.

O H5N1 é um vírus considerado de alta patogenicidade, ou seja, pode causar graves sinais clínicos e altas taxas de mortalidade.

Por enquanto, a doença está restrita aos animais silvestres e a preocupação é que chegue a granjas, visto que se o vírus chegar no aviário pode dizimar uma granja inteira em poucos dias.