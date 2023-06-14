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Você sabe o que é a gripe aviária e quais os riscos? A gente explica

Espírito Santo foi o primeiro Estado brasileiro a registrar casos da doença, em aves silvestres
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 jun 2023 às 10:18

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 10:18

O Espírito Santo foi o primeiro Estado brasileiro a registrar casos da gripe aviária, em aves silvestres, no último mês de maio.  Desde então, todos os Estados do Sudeste já registraram a doença.
A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 ocorreu inicialmente em duas aves da espécie conhecida como Trinta-réis-bando. Uma estava localizada em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, e outra em Jardim Camburi, em Vitória.  De lá para cá, mais de 10 aves tiveram resultado positivo para o vírus em 10 municípios.
O H5N1 é um vírus considerado de alta patogenicidade, ou seja, pode causar graves sinais clínicos e altas taxas de mortalidade.

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Gripe aviária: tire suas dúvidas sobre riscos para humanos e cuidados

Por enquanto, a doença está restrita aos animais silvestres e a preocupação é que chegue a granjas, visto que se o vírus chegar no aviário pode dizimar uma granja inteira em poucos dias.
Conheça no vídeo acima mais detalhes sobre a gripe aviária, seus sintomas em animais e os riscos do avanço da doença.

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