Gripe aviária: tire suas dúvidas sobre riscos para humanos e cuidados

Dois animais dos confirmados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida trinta-réis-bando, e foram resgatados em Marataízes , no Litoral Sul do Estado, e em Jardim Camburi , em Vitória.

O terceiro é uma ave migratória da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), que estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram) desde janeiro e foi infectada pelos dois trinta-réis-bando foram levados para lá. Os três ficaram debilitados e morreram dias depois da infecção.

Diante dos casos confirmados nas aves e também dos riscos de a doença afetar humanos, A Gazeta elaborou um tira-dúvidas com os principais questionamentos sobre o assunto. Confira abaixo:

Como ocorre a transmissão do vírus da influenza aviária?

A transmissão ocorre no contato entre as aves e também pelo contato com secreções e com as fezes eliminadas por elas. A transmissão também pode ocorrer durante os movimentos migratórios das aves silvestres.

Quem tem mais chance de se contaminar com o vírus da influenza aviária A (H5N1)?

Pessoas expostas direta ou indiretamente a aves infectadas (vivas ou mortas) e/ou ambientes contaminados, como funcionários/colaboradores de granjas, abatedouros e Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres), incluindo aqueles que realizam a limpeza e desinfecção desses locais.

Aves contaminadas são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando Crédito: Shutterstock

Há risco ao manipular aves silvestres de vida livre?

Todas as pessoas que manipularam ou estiveram em contato próximo a aves silvestres estão em risco.

Quando um caso em humano é considerado suspeito de gripe aviária?

Um caso em humano é considerado suspeito de gripe aviária quando a pessoa apresenta sintomas respiratórios graves, como febre alta, tosse, falta de ar, além de ter tido contato recente com aves infectadas ou com locais contaminados por essas aves, segundo nota técnica do Ministério da Saúde

É importante ressaltar que a gripe aviária é uma doença rara em humanos, mas suspeita-se dela quando esses critérios são atendidos. Se houver suspeita, é recomendado procurar atendimento médico imediato para avaliação e diagnóstico adequados.

O vírus é transmitido de humano para humano?

Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da influenza aviária não infecta humanos com facilidade. Quando ocorre, geralmente a transmissão de pessoa a pessoa não é sustentada. No entanto, sempre que o vírus da gripe aviária circula entre aves há risco de ocorrência esporádica de casos humanos pela exposição a aves infectadas ou ambientes infectados.

Qual é a letalidade da doença em humanos?

Quando um humano é infectado, a letalidade passa de 50%. Foram registrados 864 casos e 456 mortes causadas pelo H5N1 em seres humanos entre 2003 e março de 2022, em todo o mundo.

O que fazer se a pessoa teve contato com aves diagnosticadas com a gripe aviária?

Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) esclarece que as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a gripe aviária (vírus H5N1) devem ser monitoradas se apresentarem sintomas gripais pelo período de dez dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação.

Quais são os sintomas em aves infectadas pela gripe aviária?

Corrimento ocular;

Inchaço ocular;

Dificuldade para respirar;

Letargia;

Incapacidade de se levantar ou andar;

Convulsões;

Tremores.

Se a ave estiver fraca, é provável que seja vista "capotando" nas ondas, sendo jogada contra as pedras ou em repouso na areia da praia, sem esboçar reação com a aproximação das pessoas.

O que fazer ao avistar aves doentes?

Ao avistar aves doentes, é recomendado acionar o serviço veterinário local ou realizar a notificação. Não se deve tocar ou recolher aves doentes.

Gripe aviária: consumo de ovos de galinha é seguro Crédito: Shutterstock

A doença é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos?