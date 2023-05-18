A terceira confirmada é uma ave migratória da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), que estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram) desde janeiro e foi infectada pelos dois trinta-réis-bando que chegaram ao Ipram. Os três ficaram debilitados e morreram dias depois da infecção.

Aves contaminadas são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando Crédito: Shutterstock

Segundo o gerente de Defesa Sanitária do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) , Raoni Cipriano, as aves foram encontradas com sintomas da doença durante monitoramento das equipes do órgão, que tem sido intensificado depois da confirmação dos casos de gripe aviária no Estado.

Três delas estavam em áreas do litoral: em Itapemirim , no Sul do Estado ; na Enseada do Suá, em Vitória; e em Regência, litoral de Linhares . A quarta foi encontrada em Nova Venécia , no Norte do Estado. Elas foram achadas vivas por equipe do monitoramento de praias e pela Polícia Ambiental, mas tiveram de ser sacrificadas devido à doença. Foram recolhidas amostras para serem enviadas para análise e confirmação da possível infecção pelo vírus H5N1. E a previsão é que o resultado saia no início da próxima semana.

Your browser does not support the audio element. Gripe aviária: mais 4 aves são achadas com sintomas e sacrificadas no ES

"Dois foram encontrados na terça (16) à noite e dois na quarta-feira (17) e são da mesma espécie das que tiveram confirmação. Agora, as equipes estão buscando animais das proximidades dos locais onde foram encontradas para identificar se há outros com sintomas. As aves encontradas estavam apáticas, com falta de coordenação, sem sentido de direção e com respiração ofegante, sintomas típicos de gripe", detalha Raoni Cipriano.

Momento é de cuidados com criadouros

Desde 2007, o setor de avicultura tem intensificado medidas de biossegurança para que as granjas não sejam atingidas pelo vírus H5N1. O cuidado é importante porque, caso o vírus chegue no aviário, pode dizimar uma granja inteira em poucos dias. Neste momento, a principal medida é o isolamento dos aviários, com rigoroso controle de acesso, de acordo com o diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand.

Diante dos casos confirmados e possíveis novos de influenza aviária no Espírito Santo, a recomendação da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag) é expandir as barreiras sanitárias também para criadouros de subsistência, sendo necessário, neste momento, fazer o isolamento de todas as aves para que não sejam contaminadas por aves silvestres. A recomendação vale também para os criadores de animais de forma orgânica ou que criem aves soltas, segundo o secretário Enio Bergoli.

"O trabalho agora é orientar os produtores, sejam eles pequenos produtores ou de aves de subsistência, para que realmente possam tentar proteger as suas aves, deixando-as confinadas em algum galinheiro para que possam ficar protegidas e evitar eventual contato com alguma ave silvestre. A alimentação e a água também devem estar protegidas porque são atrativas para aves silvestres" Nelio Hand - Diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves)

Caso suspeito em humano

O subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Orlei Cardoso, detalhou que o paciente com suspeita da gripe aviária, de 61 anos e funcionário do parque conhecido como Fazendinha, em Jardim Camburi — onde uma das aves foi encontrada — já está sem sintomas. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde , está previsto que ele saia do isolamento nesta sexta-feira (19), 10 dias após o contato com a ave doente.