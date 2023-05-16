Atobás na Baía de Vitória Crédito: Vitor Jubini

As três aves identificadas no Espírito Santo com a gripe aviária nesta segunda (15) estavam debilitadas e já tinham morrido quando saiu o resultado do teste que identificou que elas estavam com o vírus H5N1.

O gerente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Raoni Cipriano, explicou quando e como as aves foram identificadas.

A primeira foi achada caída no dia 7 de maio numa praia em Marataizes, no sul do Estado. Por coincidência, quem identificou o trinta-reis-bando debilitado foi uma médica veterinária do próprio Idaf, que teve os cuidados para recolher a ave de forma segura.

A segunda ave, também um trinta-reis-bando, foi encontrada caída no dia 8 embaixo de uma árvore no parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, que fica a pouco mais de 2 km da praia, onde as aves costumam ficar. Ela foi recolhida por técnicos do Instituto Caiman que atuam no parque.

Your browser does not support the audio element. Aves com gripe aviária no ES estavam debilitadas e morreram

As duas foram levadas para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica. E lá, infectaram uma terceira ave, um Atobá-pardo que estava se recuperando de um problema na pata desde janeiro.

As três aves morreram dias depois, no dia 10 de maio, segundo explicou o gerente do Idaf. Uma delas morreu pela doença e as outras duas ficaram tão debilitadas ao ponto de terem de sofrer eutanásia.

O Idaf foi notificado da suspeita pelo médico veterinário do Ipram no dia 10. Logo após foi realizada a investigação e coleta de amostras para identificar o vírus H5N1 - o que foi confirmado nesta segunda (15) -, conforme ações previstas no plano de vigilância de influenza aviária.

As amostras foram processadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), desde 2016, como referência internacional em diagnóstico de influenza aviária.

"Essa atuação rápida e efetiva do Idaf permitiu que houvesse a detecção e confirmação dos resultados em curto espaço de tempo, acelerando a resposta e a intensificando as medidas de prevenção, já rotineiramente desenvolvidas no ES", informou o órgão.