Ave contaminada com gripe aviária se reproduz no litoral do ES

Aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus Crédito: Cláudio Dias Timm

Uma ave dessa espécie foi encontrada caída no chão do Parque Municipal da Fazendinha, em Vitória. O local foi fechado e está com visitas suspensas a partir desta terça-feira (16). Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) realiza a análise e vistoria dos animais do local.

Segundo o médico e ambientalista César Musso, que monitora a espécie desde 1988, essas aves marinhas são as que mais se reproduzem no Espírito Santo.

"Embora nos últimos anos tenha variado em relação à quantidade, a média é de 10 mil aves por ano. A espécie tem características migratórias. Ou seja, vivem dispersas no oceano e voltam para o litoral capixaba para se reproduzir", disse o ambientalista.

Musso explicou ainda que ao longo desses mais de 30 anos de pesquisas, mais de 40 mil aves já foram identificadas, ou seja, anilhadas e acompanhadas por pesquisadores. Uma das conclusões ao longo desse tempo é que esses animais não vêm de outros continentes, como da Europa ou a América do Norte.

"Essas aves circulam no litoral do Atlântico Sul. Já foram encontradas aves do Maranhã até a Patagônia, na Argentina Algumas aves já nasceram aqui, eu anilhei (identifiquei). Tem aves que foram encontradas com mais de 20 anos de idade na costa brasileira", disse.