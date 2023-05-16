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Thalasseus acuflavidus

Ave contaminada com gripe aviária se reproduz no litoral do ES

Segundo o médico e ambientalista César Musso, que monitora a espécie desde 1988, essas aves marinhas são as que mais se reproduzem no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2023 às 15:34

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 15:34

Aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus
Aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus Crédito: Cláudio Dias Timm
As aves marinhas da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida Trinta-réis-bando, e que foram resgatadas no litoral do Espírito Santo contaminadas com o vírus a influenza aviária, o H5N1, são típicos de todos o litoral brasileiro. Segundo especialistas, todos os anos, milhares dessas aves voam até o litoral capixaba para se reproduzir. As informações são do g1 ES.
Uma ave dessa espécie foi encontrada caída no chão do Parque Municipal da Fazendinha, em Vitória. O local foi fechado e está com visitas suspensas a partir desta terça-feira (16). Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) realiza a análise e vistoria dos animais do local.
Segundo o médico e ambientalista César Musso, que monitora a espécie desde 1988, essas aves marinhas são as que mais se reproduzem no Espírito Santo.
"Embora nos últimos anos tenha variado em relação à quantidade, a média é de 10 mil aves por ano. A espécie tem características migratórias. Ou seja, vivem dispersas no oceano e voltam para o litoral capixaba para se reproduzir", disse o ambientalista.

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Musso explicou ainda que ao longo desses mais de 30 anos de pesquisas, mais de 40 mil aves já foram identificadas, ou seja, anilhadas e acompanhadas por pesquisadores. Uma das conclusões ao longo desse tempo é que esses animais não vêm de outros continentes, como da Europa ou a América do Norte.
"Essas aves circulam no litoral do Atlântico Sul. Já foram encontradas aves do Maranhã até a Patagônia, na Argentina Algumas aves já nasceram aqui, eu anilhei (identifiquei). Tem aves que foram encontradas com mais de 20 anos de idade na costa brasileira", disse.
* Com informações de Viviann Barcelos, do g1 ES

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