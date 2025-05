Trânsito

Motociclista e pedestre morrem em acidente na BR 101 em Viana

Caso aconteceu por volta das 16h20; vítimas ainda não foram identificadas e a rodovia foi parcialmente interditada no sentido Norte (Viana/Vitória)

Um motociclista e um pedestre, de 75 anos, morreram em acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (8), na BR 101, em Viana. O atropelamento com mortes foi registrado por volta das 16h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. >

De acordo com a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , às 19h, a pista foi totalmente interditada para o trabalho da Perícia Científica. >

Conforme as informações iniciais, tanto o condutor quanto o pedestre morreram no local. A PRF informou ainda que as vítimas ainda não foram identificadas e a perícia foi acionada. >