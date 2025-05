Norte do ES

Alunos da Ufes passam mal após comerem marmita do RU em São Mateus

Reunião feita nesta sexta-feira (9) abordou problemas. Universidade diz que 'acompanha com atenção' o caso. Alunos relatam terem achado até animais em refeições

Publicado em 9 de maio de 2025 às 19:21

Universitários do campus da Ufes na cidade relatam má qualidade da alimentação servida no RU Crédito: Reprodução | Ufes

Estudantes do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de São Mateus, no Norte do Estado, passaram mal repetidas vezes após se alimentarem no Restaurante Universitário (RU). Eles afirmam ter consumido "feijão vencido", além de relatos de insetos nos pratos e sentido gosto de água sanitária nas saladas. A universidade informou que notificará a empresa responsável pelo serviço e que se reuniu com os universitários para apurar as reclamações.>

"Já comi salada com gosto de detergente e água sanitária" Y. Estudante da Ufes campus São Mateus

A Gazeta conversou com vários alunos do campus, que falaram na condição de anonimato com a reportagem. >

“Eu passei mal com barriga inchada e dores intensas no estômago, após comer especificamente o feijão, na segunda-feira. Repeti a comida na terça-feira sem o feijão, e não me senti mal. Quando fui na quarta, repeti com feijão e tive o mesmo problema de segunda. Agora, vendo vídeos do feijão com prazo de validade vencido, eu acredito que comi, sim, no RU de São Mateus, alimento vencido! Detalhe: minha amiga teve a mesma experiência!”, relatou um estudante da Ufes, campus São Mateus. "Já achei uma baratinha na farofa", disse outro. >

"Encontrei um grilo na salada" X. Aluno da Ufes campus São Mateus

“Há tempos venho percebendo legumes e frutas murchas. O macarrão se nota que é feito grosseiramente e sem nenhum zelo. Repetições nas saladas cruas, sem opção das cozidas, o que torna difícil para alunos que não consomem tais saladas (cruas). Desde que tal empresa tomou posse do refeitório, os horários de espera do aluno na fila passam das 11h, e em dias em que a temperatura está mais elevada, é quase insuportável permanecer na espera da abertura das portas do refeitório", contou. >

"Há meses, bem antes do recesso, venho sendo acometida por dores horríveis de estômago acompanhadas de inchaço, e sempre após almoçar no refeitório. Tenho que esperar a marcação de um gastro para, em seguida, poder fazer uma endoscopia", complementou uma universitária.>

"Já passei mal duas vezes e acredito que foi por conta da de soja que comi no lugar da carne" A. Aluno da Ufes campus São Mateus

Posicionamento da Ufes

Em nota, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informou que realizou uma reunião na manhã desta sexta-feira (9), entre a direção do campus de São Mateus, a empresa terceirizada, a direção do RU e a representação estudantil, "para tratar das providências imediatas e discutir soluções estruturais para os problemas relatados".>

"Em paralelo, a DGR emitirá notificação formal à empresa contratada para regularizar imediatamente a situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato administrativo. A medida visa assegurar que as obrigações contratuais sejam plenamente cumpridas, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço prestado no Restaurante Universitário, conforme os padrões estabelecidos pela Ufes", comunicou. Leia na íntegra abaixo:

Na íntegra | Nota da Ufes A Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes, informa que, na manhã desta sexta-feira, 9, foi realizada uma reunião entre a direção do campus de São Mateus, a empresa terceirizada, a direção do RU e a representação estudantil, para tratar das providências imediatas e discutir soluções estruturais para os problemas relatados. Em paralelo, a DGR emitirá notificação formal à empresa contratada para que regularize imediatamente a situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato administrativo. A medida visa assegurar que as obrigações contratuais sejam plenamente cumpridas, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço prestado no Restaurante Universitário, conforme os padrões estabelecidos pela Ufes. A DGR afirma que está acompanhando com atenção a situação do Restaurante Universitário (RU) no campus de São Mateus. Desde o início deste ano, houve ocasiões em que, excepcionalmente, foi necessário adotar que a empresa terceirizada realizasse o fornecimento de marmitas no jantar devido à insuficiência de pessoal terceirizado da empresa para o funcionamento pleno da unidade. Tal medida, embora emergencial, visa garantir a continuidade da oferta de alimentação aos estudantes mesmo diante das dificuldades enfrentadas. A DGR reforça seu compromisso com a qualidade da alimentação fornecida, com a transparência na gestão dos Restaurantes Universitários e com o bem-estar da comunidade acadêmica. Segundo a direção do Centro, não houve alteração nas atividades em função da manifestação.

