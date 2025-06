Litoral Sul

Prefeitura anuncia fim dos atendimentos no PA do Hospital Evangélico de Itapemirim

Convênio firmado entre as partes foi encerrado no final de março de 2025 devido à falta de recursos repassados

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de junho de 2025 às 18:32

Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim Crédito: Divulgação

O serviço de Pronto Atendimento (PA) realizado pelo Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), em Itapemirim, município localizado no litoral Sul do Espírito Santo, foi encerrado por falta de recursos financeiros. É o que informou a Prefeitura de Itapemirim nesta segunda-feira (16), por meio de nota compartilhada nas redes sociais. >

De acordo com a administração, o convênio com o hospital foi firmado de forma apressada no fim do ano de 2024, sem planejamento adequado, e que o custo mensal repassado mesmo sem ausência de atendimento pediátrico comprometeria a capacidade de atender à população. >

Um cartaz afixado na porta do hospital comunica que o convênio com a Prefeitura de Itapemirim foi encerrado em 27 de março deste ano, mas a unidade seguiu atuando por conta própria. No entanto, devido à falta de recursos, o serviço de Pronto Atendimento do HELS será encerrado ao final do mês de junho.>

Com o fim do convênio, o município contará com a Unidade Hospitalar Materno-Infantil do Hospital Menino Jesus como unidade de Pronto Atendimento 24h.>

>

Comunicado - Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS) Comunicamos que o convênio existente com a Prefeitura Municipal de Itapemirim se encerrou no dia 27 de março do ano corrente. Até agora o Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS) tem atendido à população sem convênio. Sendo assim, por falta de recursos, o serviço de Pronto Atendimento será encerrado ao final do mês em curso.

Nota de esclarecimento - Prefeitura de Itapemirim A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa à população que foi encerrado o convênio firmado com o Hospital Evangélico Litoral Sul (Santa Helena). Esse convênio foi formalizado de forma apressada no final do ano de 2024, sem o planejamento necessário para garantir sua viabilidade e efetividade no atendimento à população. Um dos pontos que motivaram a decisão foi o valor previsto para repasse: R$ 1,5 milhão por mês, destinados exclusivamente ao funcionamento do pronto-socorro — montante considerado elevado, especialmente por não contemplar atendimento pediátrico, o que compromete a capacidade de atender plenamente às necessidades do município. A atual gestão reafirma seu compromisso com uma saúde pública de qualidade, transparente e eficiente, pautada no planejamento, no uso responsável dos recursos e no foco real nas demandas da população de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta