Veja vídeo

Prefeitura não atende pedido do MPES e guincha carro de morador na Enseada

Apesar de solicitação do Ministério Público para suspender mudanças no trânsito, Prefeitura de Vitória implantou alterações no fim de semana

Publicado em 16 de junho de 2025 às 19:16

A Prefeitura de Vitória implementou, no último sábado (14), as mudanças previstas no trânsito da Enseada do Suá para melhorar o acesso à Terceira Ponte. As alterações foram realizadas um dia depois de o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ter solicitado a suspensão das alterações até a apresentação de estudos que justificassem a medida, o que não foi atendido pela administração municipal. Com as mudanças, vagas de estacionamento foram suprimidas e pelo menos um veículo que parou no local foi guinchado. >

A atuação da Guarda Municipal foi registrada em vídeo no sábado (14) – veja acima. Os agentes removeram o carro de um morador na rua Clóvis Machado, segundo afirmou Fabio Lucianno, um dos diretores da associação que representa a comunidade. >

As vagas de estacionamento que existiam ao longo da via foram eliminadas para que pudesse ser implementada a mão dupla na Clóvis Machado. Essa foi uma das mudanças criticadas em assembleia promovida pela Associação de Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES), e que a comunidade esperava impedir. No encontro realizado no mês passado, vários se manifestaram sobre a necessidade de manter as paradas regulamentadas na rua, além de estimarem aumento do risco no trânsito com fluxo nos dois sentidos da via. >

O presidente da entidade, José Marcio Soares de Barros, voltou a manifestar, nesta segunda-feira (16), a indignação da comunidade com a falta de retorno da administração municipal para as demandas apresentadas. Moradores e comerciantes reivindicam uma audiência pública, que não foi promovida, e também os estudos de impacto da vizinhança diante das alterações viárias. O mesmo pedido foi reforçado na solicitação do MPES, não aceita pela prefeitura. Na última sexta-feira (13), a administração já havia manifestado que a medida do Ministério Público era uma recomendação, não uma determinação, e que estava em análise.>

>

Sobre o fato de o carro ter sido guinchado, José Marcio ressalta que a Amei-ES está disponível para dar o suporte. Ele diz ainda que a entidade avalia outras medidas que possam ser adotadas para sanar o conflito com a prefeitura. Além da Clóvis Machado, os moradores se queixam de alterações na avenida João Batista Parra, cuja proposta da prefeitura é torná-la uma via com capacidade para receber maior fluxo de veículos em direção à Terceira Ponte. >

O que diz a prefeitura

O secretário de Obras e Habitação de Vitória, Gustavo Perin, lembra que a entrega das alterações viárias na Clóvis Machado e na João Batista Parra estava prevista para o último fim de semana desde que a administração municipal concluiu a etapa de mudanças no entorno do Shopping Vitória, em abril. E a retirada das vagas, além de constar no projeto, foi precedida de sinalização vertical e horizontal. >

"Fizemos a sinalização na terça (10) para a consolidar a mudança e, no sábado (14) à noite, um veículo, além de parar onde não há mais vagas, estava na contramão", argumenta, reforçando que a remoção foi de apenas um automóvel e não de vários. >

Gustavo também refuta a alegação de que o município não está aberto ao diálogo. Ele ressalta que há pelo menos nove anos são feitas discussões entre a associação de moradores e a administração visando às melhorias para a mobilidade. O secretário afirma que a mão dupla, hoje questionada pela comunidade, é, inclusive, uma estratégia para ajudar moradores a deixarem seus imóveis no contrafluxo da Terceira Ponte. >

Para a queixa sobre a falta de estacionamento, que poderia dificultar a parada de transporte escolar e outros serviços, Gustavo diz que também foi apresentada uma alternativa, não levada adiante. A expectativa agora, segundo o secretário, é que com as mudanças já implementadas haja um período de acomodação e a comunidade avalie as alterações de maneira positiva. >

Para dar fluidez ao trânsito, Gustavo Perin afirma que a Guarda Municipal vai ficar por uma semana orientando motoristas que circulam pela região. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta