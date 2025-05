MPT quer aplicação de multa a sindicato dos trabalhadores da saúde

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) quer que o Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Empresas de Saúde Privadas no Estado do Espírito Santo (Sintrasades) seja punido com o pagamento de multa por descumprir decisão judicial referente à taxa sindical exigida da categoria. O valor é de R$ 1 mil por profissional cobrado indevidamente. >