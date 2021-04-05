Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tumulto

Trabalhadores da saúde formam fila para evitar taxa de sindicato no ES

Polícia Militar chegou a ser acionada para conter o tumulto na frente da sede do sindicato da categoria, no Centro de Vitória

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:41

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 abr 2021 às 20:41
Fila na pandemia
Trabalhadores da Saúde formam fila que roda quarteirão no centro de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
Trabalhadores da saúde do Espírito Santo precisaram ter paciência e enfrentar uma extensa fila em Vitória nesta segunda-feira (5) para evitar o desconto nos salários das taxas cobradas pelo sindicato da categoria. Para fugir dessas contribuições, a exigência era entregar uma declaração de próprio punho na sede no sindicato, no Centro da Capital, até esta segunda.
A norma abrange os profissionais ligados ao Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e empresas de saúde filantrópicas e privadas no Estado do Espírito Santo (Sintrasades), que precisaram justificar a não adesão às taxas que estão sendo cobradas. A fila formada foi tamanha que até a Polícia Militar foi chamada para conter o tumulto.
Segundo uma das trabalhadoras, a líder de laudos Loredana Anacleto Ramos, o sindicato vem cobrando três contribuições: a de bem estar, a de assistência e a anuidade.
Ela afirma que os profissionais não concordaram com as cobranças. "O sindicato havia informado que teríamos entre os dias 4 e 7 deste mês para fazermos oposição ao pagamento. No entanto, hoje (5) eles falaram que este já é o último dia. Na fila há funcionários de todo o setor da saúde e os descontos variam mais ou menos entre R$ 60 e R$ 200", disse.
De acordo com ela, no total, é necessário fazer nove cartas de próprio punho. "São três cartas contestando cada uma das três cláusulas e depois temos que levá-las para dar entrada no sindicato e para isso foi formada esta fila. Como era até o dia 7, algumas pessoas nem se prepararam para vir hoje (5). Mas em cima da hora falaram que era até às 16h desta segunda. Chegou a ter 500 pessoas na fila e por volta das 17h ainda tinham umas 350 pessoas", afirmou.
Aglomeração de trabalhadores da saúde no centro de Vitória Crédito: Leitor A Gazeta
O técnico em enfermagem do trabalho Renato da Silva destacou o fato de que havia muita gente no local e sem distanciamento. "Estamos na fila para homologação de recusa de contribuição sindical. Somos todos profissionais na área de saúde, muitos saíram dos hospitais e vieram para a fila. Outros estavam de folga para realizar o processo. Muita falta de respeito, tendo em vista o decreto do governo", comentou.
Demandada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas para verificar a situação de tumulto em frente ao sindicato no Centro de Vitória. No local, os agentes foram informados de que pessoas aguardavam para serem atendidas e resolverem uma situação de uma taxa cobrada no contracheque. Próximo das 16h, as pessoas foram informadas de que o expediente seria encerrado e então foi iniciado o tumulto. Após conversa, foi acordado que todas as pessoas que estavam na fila seriam atendidas.
A Gazeta tenta contato com o Sintrasades desde a tarde desta segunda, mas ninguém foi localizado até a publicação da reportagem. A matéria será atualizada caso algum posicionamento seja enviado.

Veja Também

Morte por Covid de profissional da saúde dará indenização mínima de R$ 50 mil

Faltam profissionais de saúde em hospitais públicos e particulares no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Saúde Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados