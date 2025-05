Vendidos em feira

Cães chow-chow usados para reprodução são vítimas de maus-tratos em Cariacica

Os animais estavam em condições precárias, sem higiene, alimentação adequada e a presença de um tutor

Cinco cachorros da ração Chow-chow, vítimas de maus-tratos, foram resgatados na manhã desta sexta-feira (9), em Campo Grande, Cariacica . A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Cariacica e a Guarda Municipal. >

Segundo a Polícia Civil, tudo começou com um registro de um boletim de ocorrência. Ao chegar ao local, as equipes arrombaram o portão e encontraram uma fêmea e um macho da raça e três filhotes — dois machos e uma fêmea — em uma residência sem as condições de higiene necessárias, alimentação adequada para os animais e a presença de um tutor.>