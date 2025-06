De Linhares a São Mateus

Assaltantes roubam carro de motorista de app e são presos após perseguição na BR 101

Suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado. Um terceiro indivíduo, que estava no veículo, não foi localizado pela PM

Publicado em 15 de junho de 2025 às 10:37

Veículo que havia sido roubado em Linhares foi abandonado por suspeitos após fuga para São Mateus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror quando foi assaltado por criminosos armados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos levaram o carro dele e depois fugiram em direção a São Mateus, , onde foram abordados por militares. Um deles conseguiu fugir, mas dois, de 18 e 20 anos, foram presos. >

Conforme a corporação, dois jovens pediram uma corrida do bairro Linhares V até uma boate localizada no bairro Três Barras. No caminho, com uma submetralhadora caseira e uma pistola, os indivíduos exigiram que o motorista fosse até as imediações do Fórum Desembargador Mendes Wanderley, onde assumiram o controle do veículo, um Fiat Argo vermelho, e abandonaram a vítima. >

Os suspeitos, que depois passaram a contar com a participação de um terceiro comparsa no crime, também levaram o celular do motorista e uma quantia em dinheiro. Momentos depois, uma outra pessoa procurou a PM para informar que teve o celular roubado pelos suspeitos, em um carro com as mesmas descrições. >

Fuga e perseguição

A PM recebeu a informação de que os suspeitos teriam passado com o veículo pelos bairros Nova Esperança e São José, e depois seguiram para a BR 101. Por isso, foi montado um cerco em Sooretama, mas os indivíduos conseguiram fugir com o carro em alta velocidade.>

>

A perseguição atravessou os municípios de Sooretama e Jaguaré, chegando ao distrito de Paulista, em São Mateus, logo após a praça de pedágio. No trajeto, segundo a PM, houve várias tentativas de abordagem, com sinais luminosos e sonoros no percurso. Depois, o veículo saiu da pista, subiu o meio-fio e entrou em uma área de vegetação às margens da rodovia. Logo em seguida, os três ocupantes desembarcaram, um deles armado. >

De acordo com a PM, “diante da ameaça iminente e injusta, a guarnição reagiu com técnicas de desembarque em emboscada, efetuando disparos do lado direito da viatura”. Após os tiros, o trio correu para uma vegetação e pulou muros de casas, na tentativa de se esconder. >

Cerco e prisão

Foi realizado um novo cerco e dessa vez foi possível localizar e deter dois dos suspeitos. A PM verificou ainda que contra um deles havia um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça de Linhares em julho do ano passado, em aberto por ato infracional análogo ao crime de receptação. A dupla relatou que se desfez da submetralhadora no caminho, não sabendo dar informações sobre onde a arma poderia estar. O terceiro não foi localizado. >

O Fiat Argo foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em São Mateus. A PM apreendeu um simulacro de pistola, R$ 20,00 e recuperou um dos celulares roubados, que era da segunda vítima.>

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos, de 18 e 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. “O suspeito de 18 anos foi autuado em flagrante por dois crimes de roubo qualificado, com as seguintes majorantes: emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e uso de arma de fogo de uso restrito, em concurso material de crimes. O segundo suspeito, de 20 anos, foi autuado por dois crimes de roubo qualificado, com as majorantes de emprego de arma de fogo e uso de arma de fogo de uso restrito, também em concurso material de crimes”. >

Disse ainda que após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanecem à disposição da Justiça.>

