Caso Wallace Lovato

A linha do tempo do assassinato de empresário na Praia da Costa

Prestes a completar uma semana, crime segue sem nenhuma prisão, mas polícia deu algumas pistas do que já foi apurado. Missa de 7º dia será neste domingo (15)

Segunda-feira, 9 de junho

14h40: Wallace estava na empresa dele, a Globalsys, quando um Fiat Pulse chega ao local e estaciona perto do veículo do empresário, na rua Professor Telmo de Souza Torres, lateral à Avenida Champagnat. Ninguém desce do automóvel. Lá dentro, estava o atirador. Ele fica aguardando por cerca de duas horas.>