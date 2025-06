Execução em Vila Velha

O que se sabe até agora sobre assassinato de empresário na Praia da Costa

Wallace Borges Lovato foi morto com um tiro na cabeça ao sair do prédio onde fica sua empresa; carro usado pelo assassino tinha placa clonada e foi abandonado momentos após o homicídio

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:45

O proprietário da empresa de tecnologia e inovação Globalsys, Wallace Borges Lovato, de 42 anos, foi assassinado na Praia da Costa, em Vila Velha, próximo a uma das avenidas mais movimentadas do município, na tarde da última segunda-feira (9), em um horário de grande circulação de pessoas na região. Ele estava saindo do prédio onde fica sua empresa e seguia para o seu carro, um BMW verde, quando um veículo parou do seu lado e o criminoso disparou de dentro do automóvel, atingindo o empresário na cabeça.>

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e a Polícia Civil já afirmou que tudo indica que o crime tenha sido premeditado. A reportagem de A Gazeta fez uma relação sobre o que se sabe do assassinato até o momento. Confira a seguir.>

Vídeo gravado no momento do assassinato

Imagens de segurança obtidas pela TV Gazeta mostram que por volta das 14h40, o carro usado pelo assassino de Wallace, um Fiat Pulse, estaciona próximo ao veículo da vítima, na rua Professor Telmo de Souza Torres, que fica lateral da Avenida Champagnat, onde é sediada a empresa da vítima.>

O atirador esperou por duas horas no local, até que, às 16h44, o Fiat Pulse aparece saindo do local, após o criminoso ter disparado contra o empresário.>

Testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que Wallace estava a caminho da BMW falando ao telefone, quando o assassino parou ao lado dele e o ocupante atirou.>

Socorrido, mas não resistiu

A Polícia Militar informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local do crime, encontraram amigos de Wallace já socorrendo o empresário e o colocando em um carro. Os PMs auxiliaram com sinais sonoros e luminosos até o Hospital Praia da Costa, mas a vítima não resistiu.>

Placa clonada

Carro usado pelo criminoso estava estacionado próximo a BMW do empresário Crédito: Imagens de segurança

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou, em entrevista à TV Gazeta na última terça-feira (10), que o veículo usado pelo criminoso estava com a placa clonada. O delegado explicou, ainda, que não há dúvidas de que o alvo era o empresário e pontuou que as imagens do crime são “terríveis”.>

O alvo era ele. O carro passou ao lado e o tiro foi muito certeiro. Vamos saber sobre a vida dele, ver com a família se ele teve alguma discussão, se estava sofrendo ameaça, se na empresa havia alguma coisa... Delegado José Darcy Arruda Delegado-geral da Polícia Civil

Assassino abandonou carro

O Fiat Pulse usado pelo criminoso no assassinato foi localizado na terça-feira (10), nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha. O local fica a menos de 2 km de onde o crime aconteceu.>

"Ele (Fiat Pulse) está sendo trabalhado e verificado para puxar uma linha dos executores, para depois investigar se teve mandantes. O carro foi todo periciado pela polícia científica e vai ser periciado pelo furto de veículos. Com certeza foi ele sim. Ele vai ser todo trabalhado porque ele estava com placa clonado", salientou.>

Agora, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, os peritos da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) vão analisar o motor e o chassi para verificar se houve adulterações que possam indicar tentativa de ocultação da origem do veículo. Paralelamente, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha atua em conjunto com a Central de Videomonitoramento Integrada dos municípios na análise de dezenas de imagens captadas por câmeras espalhadas pela Grande Vitória. >

Após ser periciado, o automóvel foi guinchado e levado para outro local. A identificação do carro e a localização foram possibilitados pelo sistema de cerco inteligente, que utiliza tecnologia para monitorar a movimentação de veículos em tempo real. Durante à tarde, a Polícia Científica também colheu vestígios no interior e na parte externa do automóvel, que agora passam por análise para identificar possíveis materiais genéticos e impressões digitais.>

Crime premeditado

Wallace Borges Lovato Crédito: Acervo Pessoal

As investigações preliminares da Polícia Civil apontam que o assassinato de Wallace Lovato foi crime premeditado. A corporação informou, em nota, na manhã desta quarta-feira (11), que as equipes da DHPP de Vila Velha estão em diligências para esclarecer o crime, com apoio de ferramentas de inteligência e análise de imagens, “visando identificar a autoria e motivação do crime”, disse a Polícia Civil.>

