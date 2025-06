Armas e munições

PRF apreende em Cariacica 14 kg de droga mais perigosa que o crack

Ação no início da tarde deste sábado (14) apreendeu 13 tabletes de entorpecente análogo ao óxi, uma pistola Taurus e dois carregadores com munições

Durante uma operação de fiscalização em Cariacica, na Grande Vitória, no início da tarde deste sábado (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de mais de 14 quilos de substância análoga a óxi, uma droga mais potente que o crack, além de uma pistola Taurus e dois carregadores com munições. >

Ainda segundo a PRF, o entorpecente é produzido principalmente na Bolívia e no Peru, e entrou no Brasil pelo Acre em 2005 e, desde então, disseminou-se por diversos estados, incluindo São Paulo, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia.>

Na operação, os agentes da PRF abordaram um veículo no município de Cariacica, onde foram encontrados 13 tabletes da droga, com peso estimado em aproximadamente 14,2 kg. Além disso, foi apreendida uma pistola pt101 AFS calibre .40 marca Taurus com dois carregadores contendo 22 munições. O material apreendido será periciado, e os suspeitos foram detidos e encaminhados à autoridade policial competente para as providências legais.>