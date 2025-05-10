Motociclista cai em buraco de obra após colidir em carro no ES

O motorista do Corolla disse aos policiais que trafegava de Água Doce do Norte para Águia Branca, passando pelo contorno, quando a moto teria surgido na Avenida Carlos Valle para acessar a rodovia. Segundo o condutor, em relato à PM, o motociclista entrou de forma repentina na via. O motorista do carro disse que tentou desviar para a contramão para evitar a colisão, mas o motociclista teria acelerado ainda mais, dificultando a manobra de desvio e ocasionando a colisão. O condutor afirmou ter parado o veículo, então, para prestar socorro à vítima do acidente.