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Acidente de trânsito

Motociclista cai em buraco de obra após colidir em carro no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a batida, o condutor da moto foi arremessado; PM afirma que vítima não tinha habilitação
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

10 mai 2025 às 11:48

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 11:48

Um acidente entre carro e uma moto deixou uma pessoa ferida em uma rodovia na altura do bairro Vila Vicente, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, após a batida, o condutor da moto foi arremessado e caiu no buraco de uma obra. Os militares realizaram a retirada da vítima do local de difícil acesso e o deixaram aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o Samu já estava prestando socorro ao condutor do Toyota Corolla. O veículo estava com o licenciamento atrasado e, por isso, foi guinchado. O motorista fez o teste do etilômetro, que deu negativo. O motociclista envolvido na colisão foi arremessado em uma sapata (parte mais larga e inferior de um alicerce) de obra e o veículo ficou a, aproximadamente, cinco metros do local da colisão. A moto não tinha restrições, porém o condutor não era habilitado, conforme a PM.
O motorista do Corolla disse aos policiais que trafegava de Água Doce do Norte para Águia Branca, passando pelo contorno, quando a moto teria surgido na Avenida Carlos Valle para acessar a rodovia. Segundo o condutor, em relato à PM, o motociclista entrou de forma repentina na via. O motorista do carro disse que tentou desviar para a contramão para evitar a colisão, mas o motociclista teria acelerado ainda mais, dificultando a manobra de desvio e ocasionando a colisão. O condutor afirmou ter parado o veículo, então, para prestar socorro à vítima do acidente.

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