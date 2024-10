Dia das Crianças

Bikes infantis compartilhadas de Vitória e Vila Velha serão de graça no sábado (12)

O serviço estará disponível de forma gratuita durante todo o sábado (12), quando é comemorado o Dia das Crianças

Bicicletas infantis compartilhadas poderão ser retiradas gratuitamente para passeios durante o Dia das Crianças . (Divulgação)

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Quem estiver em Vitória ou Vila Velha, no próximo sábado (12), poderá contar com uma opção divertida e sem custos. As bicicletas compartilhadas infantis do Bike Vitória, na Capital, e BikES, na cidade canela-verde, poderão ser retiradas gratuitamente para passeios durante o Dia das Crianças.

De acordo com as empresas, a iniciativa busca incentivar a mobilidade sustentável e proporcionar momentos de lazer ao ar livre para as famílias. Além disso, é uma opção para tirar as crianças das telas.

As “bicicletinhas” podem ser usadas por crianças de até 10 anos e contam com opção de rodinhas fixas e retráteis. Em Vitória, as bikes infantis podem ser retiradas nas estações da Praia de Camburi, Jardim Camburi e na Praça dos Namorados. Em Vila Velha, estarão disponíveis na estação da Praça do Ciclista, que fica na Praia de Itaparica. Para incluir a família toda na programação, os passes diários para as bicicletas de adulto também serão gratuitos no sábado (12).

Para aproveitar o serviço, é preciso baixar o aplicativo e realizar um rápido cadastro. Ao fazer o registro, será solicitado ao usuário o número de um cartão de crédito, mas nada será cobrado pela utilização das bikes no sábado (12), desde que sejam respeitadas as normas de uso. É importante estar atento às regras, que são as mesmas dos demais dias: a criançada pode fazer quantas viagens quiser com 75 minutos de duração. Depois do período, é preciso devolver a bike em uma estação e aguardar 10 minutos antes de pegar outra.

Como retirar

Quem está em Vitória precisa baixar o aplicativo Bike Vitória; para quem está em Vila Velha, o app é o BikES. Ambos estão disponíveis para dispositivos Android e IOS.

Depois de instalado, basta fazer o cadastro e digitar o número da estação em que deseja retirar a bike. Este número pode ser consultado nos pontos onde ficam as bicicletas.



Selecione o número da posição da bicicleta escolhida.



Para finalizar, confirme a operação e puxe a bicicleta quando a luz verde estiver acesa e o sinal sonoro for emitido.



Para fazer a devolução da bicicleta, é só procurar qualquer estação que tenha uma posição livre e encaixar a bike no lugar indicado.



Regras de uso

As estações de compartilhamento funcionam todos os dias, das 6h às 23h para retirada de bicicletas e 24h por dia para devolução.

Se, ao retirar a bike, o usuário perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma tarifa.



A bike pode ser usada por até 75 minutos consecutivos. Após esse período, é preciso dar um intervalo de pelo menos 10 minutos para retirar novamente uma bicicleta para uma nova viagem.



Viagens com duração de mais de 75 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00 por cada 30 minutos excedentes;

As bicicletas podem ser entregues em qualquer estação. Se ao retirar em Vila Velha, quiser entregar em Vitória, é possível, e vice-versa.



A retirada só é permitida na cidade em que o cliente adquirir o passe.



