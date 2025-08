Repaginado

Nem sobe, nem desce: famosa escada do Shopping Vitória é removida

A remoção da estrutura a partir da praça que, no passado, abrigou chafariz, deve ser concluída até quinta-feira (7); veja o que muda e a explicação

Quem atravessa as portas principais do Shopping Vitória vai se deparar com uma mudança óbvia a partir de agora: a escada central, situada na praça que, no passado, abrigou o chafariz, foi desativada. >

“A grande atração (do shopping) era a fonte imponente no encontro de todos os eixos arquitetônicos, na Praça Central e a escadaria de metal com seus degraus leves, sem cobertura na parte de baixo. Duas entradas e uma saída na praça da alimentação. Acesso de empoderamento e agilidade. Mas no dia 5 de agosto fui ao Shopping Vitória para as comprinhas e me deparei com o espaço histórico alterado. Por ali brinquei com minha filha e passamos muitas vezes em direção aos cinemas. Estou desnorteado. Mas entendo que as coisas mudam. Sem as Americanas, o espaço cedeu lugar a outro lugar, com o qual teremos que nos acostumar.">