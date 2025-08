Novidade

Vila Velha vai ter novo viaduto na Carioca e ciclovia até a Prainha

Prefeitura realiza o projeto e a obra deve sair do papel usando recursos do PAC, programa do governo federal

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 18:35

A Prefeitura de Vila Velha estuda a construção de um corredor de ônibus da Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg, um novo viaduto e uma passarela na Avenida Carioca, além de uma ciclovia até a Prainha. A expectativa é que o projeto saia do papel com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no qual o município foi contemplado com R$ 143 milhões.>

Segundo a prefeitura, o corredor de ônibus vai passar pela Rua Europa e a Avenida Gonçalves Ledo, seguindo até a Getúlio Vargas para então chegar à Lindenberg e se conectar ao corredor exclusivo de ônibus do governo do Estado, chamado de expresso GV.>

A pista destinada aos ciclistas terá três quilômetros, indo do Terminal de Vila Velha até a estação do aquaviário da Prainha.>

A reportagem de A Gazeta questionou o município sobre a localização exata da ciclovia e do novo viaduto. A prefeitura informou que ainda está elaborando o projeto executivo, que inclui estudos de engenharia, topografia, impacto viário e ambiental, além dos cálculos estruturais e orçamentários.>

Ou seja, tanto o viaduto quanto a passarela estão previstos, mas ainda dependem da conclusão do projeto executivo e análise de viabilidade técnica. Assim que concluída essa etapa, serão detalhados os prazos de publicação do edital, licitação e início das obras. No momento, cada intervenção nos trechos de acesso e chegada à Terceira Ponte está em elaboração.>

