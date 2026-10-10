Vídeo: ambulância de Pancas é flagrada recolhendo encomendas de compras on-line

Uma ambulância foi flagrada recolhendo encomendas na casa de uma ex-entregadora de plataformas de vendas on-line em Lajinha, distrito de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na segunda-feira (5) e foi registrado em vídeo pela mulher, que disse ter se surpreendido com a chegada do veículo.





A ex-entregadora contou que trabalhava com entregas de mercadorias no município e a região, mas decidiu devolver os pacotes após um desentendimento relacionado a um pedido perdido. Segundo ela, a responsável pelas entregas foi avisada de que as encomendas estavam disponíveis para retirada e enviou outra pessoa para buscá-las. Essa pessoa chegou ao endereço em uma ambulância.





A mulher afirmou que gravou a retirada das encomendas e encaminhou o vídeo à coordenação do posto de saúde do município. Segundo ela, a coordenadora teria confirmado que a ambulância havia sido enviada para buscar os pacotes e teria reclamado do vídeo após a repercussão nas redes sociais.





Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tomou conhecimento de um vídeo que mostra a possível utilização indevida de uma ambulância. A pasta afirmou que determinou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis em relação aos possíveis responsáveis (veja abaixo).