Homem morre após acidente com carro atingido por tiros na ES 341, em Pancas

Um homem morreu após se envolver em um acidente de carro na ES 341, nas proximidades do Córrego Paranazinho, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.





O motorista foi retirado do carro e socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o trajeto até o Hospital de Pancas. A PM não informou se ele foi atingido pelos disparos ou se a morte teve relação com o impacto do acidente.





A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.