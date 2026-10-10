Prefeitura notifica condomínio por restrição no acesso às Três Praias, em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari notificou um condomínio particular após identificar uma corda e uma placa que indicavam restrição de acesso às Três Praias. A fiscalização foi realizada na sexta-feira (9), após uma denúncia sobre possível impedimento à circulação de pessoas na região.





A vistoria foi conduzida por equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma) e de Integração da Cidade (Semic), que emitiram notificações ao condomínio. Segundo a prefeitura, a placa identificava como particular um trecho de acesso público.





As secretarias notificaram o condomínio para retirar a corda e reposicionar a placa, de forma que a sinalização identifique corretamente a área particular e não comprometa o lire acesso livre à praia.