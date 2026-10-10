Prefeitura notifica condomínio por restrição no acesso às Três Praias, em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari notificou um condomínio particular após identificar uma corda e uma placa que indicavam restrição de acesso às Três Praias. A fiscalização foi realizada na sexta-feira (9), após uma denúncia sobre possível impedimento à circulação de pessoas na região.
A vistoria foi conduzida por equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semma) e de Integração da Cidade (Semic), que emitiram notificações ao condomínio. Segundo a prefeitura, a placa identificava como particular um trecho de acesso público.
As secretarias notificaram o condomínio para retirar a corda e reposicionar a placa, de forma que a sinalização identifique corretamente a área particular e não comprometa o lire acesso livre à praia.
Durante a vistoria, os fiscais também constataram que um alerta sonoro é acionado quando pessoas não cadastradas entram na área interna do condomínio. Segundo a prefeitura, o alarme não é disparado pela circulação de pessoas no acesso público ou na praia, diferentemente do que havia sido relatado na denúncia.
A secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa Secato, afirmou que o município vai manter a fiscalização para garantir o acesso da população às praias.
“Nosso papel é fiscalizar, orientar e tomar as medidas necessárias sempre que identificarmos alguma irregularidade. Vamos continuar trabalhando para que moradores e turistas possam usufruir desses espaços com liberdade, segurança e respeito ao meio ambiente”, declarou.