Motociclista de 24 anos morre em acidente com carro em São Gabriel da Palha

Uma motociclista de 24 anos morreu após um acidente envolvendo um carro na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (10). Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.





O motorista relatou aos militares que seguia em direção a São Gabriel da Palha acompanhado do pai, enquanto a motociclista trafegava no sentido da localidade de Córrego da Prata. Segundo a versão dele, a moto invadiu a contramão em uma curva e atingiu a lateral do automóvel.





A PM informou que a motociclista não tinha habilitação. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.





A Polícia Civil afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas. O corpo da jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.