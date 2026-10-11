AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Noroeste capixaba

Motociclista de 24 anos morre em acidente com carro em São Gabriel da Palha

Jovem foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos; colisão ocorreu na zona rural, no sábado (10)

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 16:45

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

11 out 2026 às 16:45
Motociclista morre após colisão com carro em São Gabriel da Palha
Colisão entre carro e moto na zona rural de São Gabriel da Palha resultou em uma morte. Motorista disse que a moto invadiu a contramão. Leitor A Gazeta

Uma motociclista de 24 anos morreu após um acidente envolvendo um carro na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (10). Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista relatou aos militares que seguia em direção a São Gabriel da Palha acompanhado do pai, enquanto a motociclista trafegava no sentido da localidade de Córrego da Prata. Segundo a versão dele, a moto invadiu a contramão em uma curva e atingiu a lateral do automóvel. 


A PM informou que a motociclista não tinha habilitação. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.


A Polícia Civil afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas. O corpo da jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

Veja Também 

Wilson Sedda, diretor do SAAE de São Domingos do Norte

Justiça mantém prisão de diretor do SAAE no ES por receptação de fios

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), no km 63 da rodovia

Acidente entre carro e moto deixa mulher morta na BR 101 em São Mateus

Motociclista é arremessado da Terceira Ponte

Ao menos cinco motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Gabriel da Palha Estradas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Helicóptero lança 4 toneladas de sementes de juçara para reflorestar área de Mata Atlântica
Helicóptero lança 4 toneladas de sementes para reflorestar Mata Atlântica no ES
Imagem de destaque
'A Casa dos Segredos': a luxuosa mansão usada pelo Reino Unido para espionar generais nazistas e que mudou a história da 2ª Guerra Mundial
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados