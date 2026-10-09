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Audiência de custódia

Justiça mantém prisão de diretor do SAAE no ES por receptação de fios

Outros dois suspeitos presos na mesma operação, autuados em flagrante por furto de fios, também tiveram as prisões convertidas em preventivas

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:14

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

09 out 2026 às 18:14
Wilson Sedda, diretor do SAAE de São Domingos do Norte
Wilson Sedda, diretor do SAAE de São Domingos do Norte Crédito: Divulgação | PSDN

A Justiça decidiu manter preso o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (9). Wilson Sedda havia sido preso em flagrante na quarta-feira (7) por receptação qualificada de fios de cobre


O juiz Wesley Sandro Campana dos Santos converteu a prisão em flagrante em preventiva. Na decisão, o magistrado justificou que Wilson possui registro anterior pelo mesmo crime, embora na época tenha havido um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), formato em que o Ministério Público e o investigado pactuam condições para evitar a abertura de processo formal. 


"Tal registro não configura condenação ou reincidência, mas, considerado em conjunto com as circunstâncias atuais, mostra-se relevante para a avaliação do risco cautelar", manifestou o juiz.


Outros dois suspeitos que foram presos no mesmo dia, mas por furto de fios, também tiveram as prisões convertidas em preventivas. Maickol Filipe Silva Schroder e Fabíola Capeleto Fagundis foram autuados em flagrante por furto.


O advogado Idivaldo Lopes de Oliveira, que representa Wilson, disse que a defesa pretende demonstrar a inocência do acusado em momento oportuno.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Maickol e Fabíola, e o espaço permanece aberto para manifestações. 


Procurada, a Prefeitura de São Domingos do Norte informou que a ocorrência não envolve patrimônio público, materiais, equipamentos ou bens pertencentes à prefeitura ou ao SAAE.

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