Justiça mantém prisão de diretor do SAAE no ES por receptação de fios

A Justiça decidiu manter preso o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (9). Wilson Sedda havia sido preso em flagrante na quarta-feira (7) por receptação qualificada de fios de cobre.





O juiz Wesley Sandro Campana dos Santos converteu a prisão em flagrante em preventiva. Na decisão, o magistrado justificou que Wilson possui registro anterior pelo mesmo crime, embora na época tenha havido um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), formato em que o Ministério Público e o investigado pactuam condições para evitar a abertura de processo formal.





"Tal registro não configura condenação ou reincidência, mas, considerado em conjunto com as circunstâncias atuais, mostra-se relevante para a avaliação do risco cautelar", manifestou o juiz.





Outros dois suspeitos que foram presos no mesmo dia, mas por furto de fios, também tiveram as prisões convertidas em preventivas. Maickol Filipe Silva Schroder e Fabíola Capeleto Fagundis foram autuados em flagrante por furto.





O advogado Idivaldo Lopes de Oliveira, que representa Wilson, disse que a defesa pretende demonstrar a inocência do acusado em momento oportuno.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Maickol e Fabíola, e o espaço permanece aberto para manifestações.





Procurada, a Prefeitura de São Domingos do Norte informou que a ocorrência não envolve patrimônio público, materiais, equipamentos ou bens pertencentes à prefeitura ou ao SAAE.