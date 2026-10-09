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Inusitado

Resgate de galinha roubada arranca risos de PMs em Colatina

Ave resgatada pela PM "dormiu" no colo de agente a caminho da delegacia e vídeo gravado por militares diverte a web

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 16:24

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

09 out 2026 às 16:24

Uma galinha recuperada pela Polícia Militar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ganhou uma carona inusitada: foi no colo de um dos policiais dentro da viatura. O momento foi gravado pelos próprios militares na quinta-feira (8) e rendeu risadas e brincadeiras, como “Até ladrão de galinha a gente pega”.


Segundo a PM, a ocorrência começou quando o dono da galinha acionou a corporação para denunciar o roubo do animal no bairro Jardim Planalto. Ele contou aos policiais que um suspeito o empurrou contra a parede e deu socos nele antes de levar a galinha.

Galinha roubada vira caso de polícia e arranca risos de PMs em Colatina
Galinha roubada vira caso de polícia e arranca risos de PMs em Colatina Leitor A Gazeta

O suspeito foi localizado no bairro Bela Vista e levado para a Delegacia Regional de Colatina. No vídeo gravado pelos militares, a galinha aparece de olhos fechados no colo de um dos policiais. “Ela está fingindo que está dormindo… Dormiu de novo!”, brinca o agente.


Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada. 


Já a galinha, além de sair ilesa da confusão, ganhou o resgate mais carinhoso e viral do dia.

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