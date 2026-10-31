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Halloween capixaba

Noiva fantasma, monstro e árvore que chora: 11 casos de arrepiar no ES

"Dossiê Arrepio" reúne lendas e fatos reais guardados na Capixapédia. A pasta lacrada traz o caso mais perturbador

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 08:19

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 out 2026 às 08:19
Capixapédia · Especial de Halloween
Dossiê
Arrepio

Lendas, assombrações e casos do Espírito Santo guardados na Capixapédia.

Confidencial
A GAZETA
Lenda popular
Pasta nº 01

O monstro da Barra do Jucu

Local: Vila Velha Publicada em: jan/2023 Pavor: 💀💀💀💀💀

Em 1984, dez pescadores afirmaram ter visto uma criatura gigantesca, descrita como um monstro com cabeça de cavalo. O caso chegou a ser investigado e até a Marinha teve uma reação inusitada à história. Afinal, o que os pescadores viram naquela noite?

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Controverso
Pasta nº 02

O ET de Aracruz, que mobilizou polícia e hospital

Local: Aracruz Publicada em: set/2022 Pavor: 💀💀💀💀💀

Em março de 2005, cerca de 50 pessoas ligaram para a polícia após relatos de um suposto ET em Aracruz. Uma moradora disse ter visto uma bola de fogo cair do céu e, em seguida, uma criatura alienígena no quintal. O caso mobilizou até o hospital da cidade. Mas o que havia por trás do episódio que assustou os moradores?

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Controverso
Pasta nº 03

Túmulo de menina afogada acumula água até hoje

Local: Santa Leopoldina Publicada em: mar/2017 Pavor: 💀💀💀💀💀

Em Santa Leopoldina, um túmulo guarda um mistério há mais de 100 anos: o de uma menina que morreu afogada em 1923 e cuja sepultura permanece cheia de água até em períodos de estiagem. A história atraiu caravanas de pessoas que acreditavam no poder milagroso da água. Mas por que o túmulo continua acumulando água?

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Controverso
Pasta nº 04

O Cristo que ficou sem bênção

Local: Colatina Publicada em: ago/2020 Pavor: 💀💀💀💀💀

O Cristo de Colatina ficou quase 30 anos sem bênção da Igreja. Nesse período, teve gente que acreditou que a estátua era amaldiçoada. A polêmica em torno do monumento envolveu crenças e desconfianças. E a história ainda teve ameaça de explosão.

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Lenda popular
Pasta nº 05

A lenda da noiva fantasma da BR 101

Local: Mimoso do Sul Publicada em: ago/2020 Pavor: 💀💀💀💀💀

Às margens da BR 101, no Sul do ES, túmulos antigos guardam histórias da época da Gripe Espanhola. O local também é cercado por lendas, como a de uma noiva de branco que pedia carona aos motoristas e desaparecia misteriosamente. Até hoje, a história alimenta o imaginário de quem passa pela rodovia.

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Lenda popular
Pasta nº 06

A árvore que “chora” à meia-noite

Local: Viana Publicada em: ago/2021 Pavor: 💀💀💀💀💀

Na comunidade de Araçatiba, em Viana, uma árvore com mais de 500 anos carrega uma lenda intrigante: à meia-noite, ela choraria como um bebê. Segundo a história, uma criança teria sido enterrada junto à semente que deu origem à figueira. Mas há também outra explicação para o som misterioso que vem da árvore.

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Fato documentado
Pasta nº 07

O passado sombrio de Pedro Grosso

Local: Vila Velha Publicada em: abr/2015 Pavor: 💀💀💀💀💀

Pedro Grosso virou uma lenda do crime no Espírito Santo, conhecido pelas fugas espetaculares e pela fama de assassino. Mas a história real era bem diferente da imagem que se espalhou pelo Estado. E ele não foi o único criminoso a virar lenda naquela época.

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Lenda popular
Pasta nº 08

As correntes de cemitério assombrado

Local: Águia Branca Publicada em: out/2020 Pavor: 💀💀💀💀💀

Uma serpente que rasteja entre túmulos, barulhos de correntes e gemidos durante a noite. Em Águia Branca, no Noroeste do ES, uma lenda assombra gerações há quase um século. Mas a história por trás do túmulo cercado por correntes pode ser bem diferente do que muita gente imagina.

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Lenda popular
Pasta nº 09

O fantasma do Palácio Anchieta

Local: Vitória Publicada em: jul/2021 Pavor: 💀💀💀💀💀

Janelas que batiam sozinhas, cadeiras de balanço em movimento e barulhos misteriosos durante a noite. O Palácio Anchieta, sede do governo do ES, acumula relatos de assombração há décadas. Entre as histórias mais conhecidas está a do fantasma de José de Anchieta, que, segundo a lenda, percorria os corredores arrastando correntes.

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Lenda popular
Pasta nº 10

O tesouro amaldiçoado da Pedra das Caveiras

Local: Atílio Vivácqua Publicada em: mai/2021 Pavor: 💀💀💀💀💀

No alto de uma montanha no Sul do ES, sete caveiras encontradas em uma caverna deram origem a uma história macabra. A lenda envolve um tesouro escondido, um pacto com o diabo e mortes misteriosas. E há quem diga que falar em riqueza durante a trilha pode render gritos assustadores na mata.

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⚠ Pasta lacrada ⚠
Fato documentado
Pasta nº 11 · a mais macabra

O macabro caso de falso médico

Ele chegou ao Sul do ES em 1926 usando uma identidade falsa e se passando por médico. Duas crianças morreram após receber medicamentos errados, segundo um historiador. O homem por trás do disfarce era Febrônio Índio do Brasil, um dos personagens mais perturbadores da história criminal brasileira. Ele ficou preso por 57 anos e entrou para a história da Justiça brasileira.

Pavor: 💀💀💀💀💀

Passe o cursor (ou o dedo) para iluminar.

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