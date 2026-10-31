Noiva fantasma, monstro e árvore que chora: 11 casos de arrepiar no ES

Arrepio
Lendas, assombrações e casos do Espírito Santo guardados na Capixapédia.
O monstro da Barra do Jucu
Em 1984, dez pescadores afirmaram ter visto uma criatura gigantesca, descrita como um monstro com cabeça de cavalo. O caso chegou a ser investigado e até a Marinha teve uma reação inusitada à história. Afinal, o que os pescadores viram naquela noite?
O ET de Aracruz, que mobilizou polícia e hospital
Em março de 2005, cerca de 50 pessoas ligaram para a polícia após relatos de um suposto ET em Aracruz. Uma moradora disse ter visto uma bola de fogo cair do céu e, em seguida, uma criatura alienígena no quintal. O caso mobilizou até o hospital da cidade. Mas o que havia por trás do episódio que assustou os moradores?
Túmulo de menina afogada acumula água até hoje
Em Santa Leopoldina, um túmulo guarda um mistério há mais de 100 anos: o de uma menina que morreu afogada em 1923 e cuja sepultura permanece cheia de água até em períodos de estiagem. A história atraiu caravanas de pessoas que acreditavam no poder milagroso da água. Mas por que o túmulo continua acumulando água?
O Cristo que ficou sem bênção
O Cristo de Colatina ficou quase 30 anos sem bênção da Igreja. Nesse período, teve gente que acreditou que a estátua era amaldiçoada. A polêmica em torno do monumento envolveu crenças e desconfianças. E a história ainda teve ameaça de explosão.
A lenda da noiva fantasma da BR 101
Às margens da BR 101, no Sul do ES, túmulos antigos guardam histórias da época da Gripe Espanhola. O local também é cercado por lendas, como a de uma noiva de branco que pedia carona aos motoristas e desaparecia misteriosamente. Até hoje, a história alimenta o imaginário de quem passa pela rodovia.
A árvore que “chora” à meia-noite
Na comunidade de Araçatiba, em Viana, uma árvore com mais de 500 anos carrega uma lenda intrigante: à meia-noite, ela choraria como um bebê. Segundo a história, uma criança teria sido enterrada junto à semente que deu origem à figueira. Mas há também outra explicação para o som misterioso que vem da árvore.
O passado sombrio de Pedro Grosso
Pedro Grosso virou uma lenda do crime no Espírito Santo, conhecido pelas fugas espetaculares e pela fama de assassino. Mas a história real era bem diferente da imagem que se espalhou pelo Estado. E ele não foi o único criminoso a virar lenda naquela época.
As correntes de cemitério assombrado
Uma serpente que rasteja entre túmulos, barulhos de correntes e gemidos durante a noite. Em Águia Branca, no Noroeste do ES, uma lenda assombra gerações há quase um século. Mas a história por trás do túmulo cercado por correntes pode ser bem diferente do que muita gente imagina.
O fantasma do Palácio Anchieta
Janelas que batiam sozinhas, cadeiras de balanço em movimento e barulhos misteriosos durante a noite. O Palácio Anchieta, sede do governo do ES, acumula relatos de assombração há décadas. Entre as histórias mais conhecidas está a do fantasma de José de Anchieta, que, segundo a lenda, percorria os corredores arrastando correntes.
O tesouro amaldiçoado da Pedra das Caveiras
No alto de uma montanha no Sul do ES, sete caveiras encontradas em uma caverna deram origem a uma história macabra. A lenda envolve um tesouro escondido, um pacto com o diabo e mortes misteriosas. E há quem diga que falar em riqueza durante a trilha pode render gritos assustadores na mata.
O macabro caso de falso médico
Ele chegou ao Sul do ES em 1926 usando uma identidade falsa e se passando por médico. Duas crianças morreram após receber medicamentos errados, segundo um historiador. O homem por trás do disfarce era Febrônio Índio do Brasil, um dos personagens mais perturbadores da história criminal brasileira. Ele ficou preso por 57 anos e entrou para a história da Justiça brasileira.
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