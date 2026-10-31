Noiva fantasma, monstro e árvore que chora: 11 casos de arrepiar no ES

Capixapédia · Especial de Halloween Dossiê

Arrepio Lendas, assombrações e casos do Espírito Santo guardados na Capixapédia. Confidencial A GAZETA

Lenda popular Pasta nº 01 O monstro da Barra do Jucu Em 1984, dez pescadores afirmaram ter visto uma criatura gigantesca, descrita como um monstro com cabeça de cavalo. O caso chegou a ser investigado e até a Marinha teve uma reação inusitada à história. Afinal, o que os pescadores viram naquela noite? Ler o caso completo →

Controverso Pasta nº 02 O ET de Aracruz, que mobilizou polícia e hospital Em março de 2005, cerca de 50 pessoas ligaram para a polícia após relatos de um suposto ET em Aracruz. Uma moradora disse ter visto uma bola de fogo cair do céu e, em seguida, uma criatura alienígena no quintal. O caso mobilizou até o hospital da cidade. Mas o que havia por trás do episódio que assustou os moradores? Ler o caso completo →

Controverso Pasta nº 03 Túmulo de menina afogada acumula água até hoje Em Santa Leopoldina, um túmulo guarda um mistério há mais de 100 anos: o de uma menina que morreu afogada em 1923 e cuja sepultura permanece cheia de água até em períodos de estiagem. A história atraiu caravanas de pessoas que acreditavam no poder milagroso da água. Mas por que o túmulo continua acumulando água? Ler o caso completo →

Controverso Pasta nº 04 O Cristo que ficou sem bênção O Cristo de Colatina ficou quase 30 anos sem bênção da Igreja. Nesse período, teve gente que acreditou que a estátua era amaldiçoada. A polêmica em torno do monumento envolveu crenças e desconfianças. E a história ainda teve ameaça de explosão. Ler o caso completo →

Lenda popular Pasta nº 05 A lenda da noiva fantasma da BR 101 Às margens da BR 101, no Sul do ES, túmulos antigos guardam histórias da época da Gripe Espanhola. O local também é cercado por lendas, como a de uma noiva de branco que pedia carona aos motoristas e desaparecia misteriosamente. Até hoje, a história alimenta o imaginário de quem passa pela rodovia. Ler o caso completo →

Lenda popular Pasta nº 06 A árvore que “chora” à meia-noite Na comunidade de Araçatiba, em Viana, uma árvore com mais de 500 anos carrega uma lenda intrigante: à meia-noite, ela choraria como um bebê. Segundo a história, uma criança teria sido enterrada junto à semente que deu origem à figueira. Mas há também outra explicação para o som misterioso que vem da árvore. Ler o caso completo →

Fato documentado Pasta nº 07 O passado sombrio de Pedro Grosso Pedro Grosso virou uma lenda do crime no Espírito Santo, conhecido pelas fugas espetaculares e pela fama de assassino. Mas a história real era bem diferente da imagem que se espalhou pelo Estado. E ele não foi o único criminoso a virar lenda naquela época. Ler o caso completo →

Lenda popular Pasta nº 08 As correntes de cemitério assombrado Uma serpente que rasteja entre túmulos, barulhos de correntes e gemidos durante a noite. Em Águia Branca, no Noroeste do ES, uma lenda assombra gerações há quase um século. Mas a história por trás do túmulo cercado por correntes pode ser bem diferente do que muita gente imagina. Ler o caso completo →

Lenda popular Pasta nº 09 O fantasma do Palácio Anchieta Janelas que batiam sozinhas, cadeiras de balanço em movimento e barulhos misteriosos durante a noite. O Palácio Anchieta, sede do governo do ES, acumula relatos de assombração há décadas. Entre as histórias mais conhecidas está a do fantasma de José de Anchieta, que, segundo a lenda, percorria os corredores arrastando correntes. Ler o caso completo →

Lenda popular Pasta nº 10 O tesouro amaldiçoado da Pedra das Caveiras No alto de uma montanha no Sul do ES, sete caveiras encontradas em uma caverna deram origem a uma história macabra. A lenda envolve um tesouro escondido, um pacto com o diabo e mortes misteriosas. E há quem diga que falar em riqueza durante a trilha pode render gritos assustadores na mata. Ler o caso completo →

⚠ Pasta lacrada ⚠

Fato documentado Pasta nº 11 · a mais macabra O macabro caso de falso médico Ele chegou ao Sul do ES em 1926 usando uma identidade falsa e se passando por médico. Duas crianças morreram após receber medicamentos errados, segundo um historiador. O homem por trás do disfarce era Febrônio Índio do Brasil, um dos personagens mais perturbadores da história criminal brasileira. Ele ficou preso por 57 anos e entrou para a história da Justiça brasileira. Pavor: 💀💀💀💀💀 Passe o cursor (ou o dedo) para iluminar. Acender a luz Ler o caso completo →