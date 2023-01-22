Monstro da Barra do Jucu: aparição real ou história de pescador?

Há muito tempo, numa galáxia muito, muito... perto. Ali entre a Barra do Jucu, em Vila Velha, e Jacaraípe, na Serra. Em 1984, dez pescadores avistaram uma criatura e viveram momentos tensos no mar.
Em 2005, o então Gazeta Online investigou a história. Um dos pescadores descreveu um monstro gigante com cabeça de cavalo. E bom, chamam de "história de pescador" por um motivo.
No vídeo, contamos esse relato que tinha tudo para ser aterrorizante, se não fosse cômica, e a reação inusitada da Marinha na época.
Senta, pega a pipoca e confere essa história que vai te fazer esquecer de qualquer incidente no Lago Ness.