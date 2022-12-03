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Geraldo Neto/Montagem
Capixapédia

A história da onça envolvida numa morte misteriosa em Domingos Martins

No começo dos anos 2000, um homem morreu na Zona Rural de Domingos Martins. A principal suspeita era de um ataque de onça-pintada. A investigação da polícia, entretanto, acabou revelando o que realmente aconteceu

Felipe Sena

Estagiário

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 19:20

Publicado em

03 dez 2022 às 19:20
Onça de domingos
Onça de domingos Crédito: Geraldo Neto/Montagem
Um corpo encontrado na Zona Rural de Domingos Martins, no começo dos anos 2000, deixou população e polícia intrigados. Uma equipe multidisciplinar apurou o crime. Investigadores da polícia, um biólogo, um caçador e cães farejadores. 
Na época, o assunto teve cobertura do jornal Notícia Agora, da Rede Gazeta, que acompanhou cada capítulo dessa história. No primeiro momento, as investigações apontaram que seria um ataque de animal. Na região, uma onça chegou a ser capturada anos antes, mas conseguiu fugir. Para alguns especialistas, o bicho era o culpado.
Até um caçador do Mato Grosso do Sul foi envolvido na busca pelo animal, que contou, inclusive, com cães farejadores. No entanto, conforme as investigações caminharam, as evidências foram apontando para outro caminho. Ficou curioso pelo final da história? Então dá play no vídeo e confira.

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