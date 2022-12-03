A história da onça envolvida numa morte misteriosa em Domingos Martins

Um corpo encontrado na Zona Rural de Domingos Martins, no começo dos anos 2000, deixou população e polícia intrigados. Uma equipe multidisciplinar apurou o crime. Investigadores da polícia, um biólogo, um caçador e cães farejadores.
Na época, o assunto teve cobertura do jornal Notícia Agora, da Rede Gazeta, que acompanhou cada capítulo dessa história. No primeiro momento, as investigações apontaram que seria um ataque de animal. Na região, uma onça chegou a ser capturada anos antes, mas conseguiu fugir. Para alguns especialistas, o bicho era o culpado.
Até um caçador do Mato Grosso do Sul foi envolvido na busca pelo animal, que contou, inclusive, com cães farejadores. No entanto, conforme as investigações caminharam, as evidências foram apontando para outro caminho. Ficou curioso pelo final da história? Então dá play no vídeo e confira.