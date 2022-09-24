O dia que um ET invadiu Aracruz e assustou moradores da cidade

Capixapédia: ilustração sobre a história do ET de Aracruz Crédito: A Gazeta / Canva.com

Em março de 2005 a Polícia Militar recebeu cerca de cinquenta ligações relatando um suposto contato com extraterrestres, no bairro Limão, em Aracruz. Uma moradora contava ter visto uma bola de fogo vinda do céu e, depois, um ser alienígena em seu quintal.

A situação causou um baita transtorno na época. Os moradores ligavam para a polícia querendo mais informações sobre o viajante espacial. Além dos militares, a confusão envolveu o hospital local, que foi totalmente mobilizado em função do tal extraterrestre.

Na época, a PM informou que os policiais foram até o local, mas chegando lá perceberam que tudo não passava de uma brincadeira, após receber detalhes dos médicos de que o material analisado "não era de nenhum humano nem de nenhum animal terrestre".