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Boatos do ES

O dia que um ET invadiu Aracruz e assustou moradores da cidade

Em meados de 2005, a população de Limão, um bairro de Aracruz, ficou apavorada com um visitante, supostamente, vindo do espaço. Relembre essa história que marcou o  Espírito Santo

Felipe Sena

Estagiário

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 11:34

Publicado em

24 set 2022 às 11:34
Capixapédia: ilustração sobre a história do ET de Aracruz
Capixapédia: ilustração sobre a história do ET de Aracruz Crédito: A Gazeta / Canva.com
Em março de 2005 a Polícia Militar recebeu cerca de cinquenta ligações relatando um suposto contato com extraterrestres, no bairro Limão, em Aracruz. Uma moradora contava ter visto uma bola de fogo vinda do céu e, depois, um ser alienígena em seu quintal.
A situação causou um baita transtorno na época. Os moradores ligavam para a polícia querendo mais informações sobre o viajante espacial. Além dos militares, a confusão envolveu o hospital local, que foi totalmente mobilizado em função do tal extraterrestre.
Na época, a PM informou que os policiais foram até o local, mas chegando lá perceberam que tudo não passava de uma brincadeira, após receber detalhes dos médicos de que o material analisado "não era de nenhum humano nem de nenhum animal terrestre".
Uma intensa movimentação aconteceu logo após a notícia do ET se espalhar, com direito a tudo que é típico em uma invasão de outro planeta: correria, pânico e muitas teorias da conspiração, até o resultado final. Relembre o caso no vídeo.

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