A lenda de 'Pedro Grosso' e a época dos criminosos lendários do Espírito Santo

Nos idos de 1970, a polícia do Espírito Santo não estava habituada a combater o tráfico de drogas ou até mesmo organizações criminosas. Naquela época, o mundo do crime era representado por nomes de "bandidões" lendários, que faziam parte do imaginário popular, metiam medo e até conquistavam a simpatia da população, que acompanhava peripécias e aventuras protagonizadas pelas "lendas".

Foi nesta época que figurou pelas páginas policiais um dos maiores criminosos da história do nosso Estado, o temido "Pedro Grosso". O bandido frio, sanguinário e meticuloso seria assustador, mas na verdade se aproximava mais de apenas apenas um mito da crônica policial da época.

Pedro dos Santos, rebatizado "Pedro Grosso" pelo noticiário, não passava de um "ladrão de galinhas", mas ganhou fama como implacável ladrão e assassino, além de um mestre do escapismo, que fugia das algemas policiais com proezas dignas do mágico Houdini.

De acordo com Paulo Maia, jornalista da época, o temido bandido na verdade furtava roupas nos varais e botijões de gás, não representando nenhum perigo verdadeiro.

> A matéria foi publicada originalmente no dia 11 de abril de 2015

"Pedro Grosso tinha mais nome do que tudo. Um bandido pé de cachorro. A única coisa que ele tinha era uma facilidade muito grande de fugir. Naquela época era tudo mais simples", relembra o jornalista.

Arquivos do Jornal A Gazeta da época dão conta de que Pedro Grosso era morador do bairro Sâo Torquato, em Vila Velha. O famoso assaltante foi preso pela primeira vez por furtar uma panela de feijão cozido, que não seria nem considerado crime caso tivesse feito isso para comer. As fugas fantásticas do "bandidão" lhe renderam fama, mas o fato é que, para achá-lo, bastava procurar pelos bares do bairro.

O nome de "Pedro Grosso" era tão temido que outros criminosos - posteriores ao original - adotavam a alcunha para amedrontar suas vítimas, como era o caso de José Antônio Feliciano do Nascimento, conhecido como "Pedro Grosso" nos anos 70.

Mas a morte do verdadeiro Pedro Grosso não só pôs fim à uma lenda do Espírito Santo como também pode ser considerada como o início de uma "nova era" da criminalidade no Estado.

Isso porque o famigerado bandido foi assassinado por um grupo conhecido como "Esquadrão da Morte" no bairro Ataíde, em Vila Velha, e a organização passou a comandar os crimes e a pistolagem no Espírito Santo. Outras reportagens do jornal A Gazeta da época também explicam que a organização inclusive seria descoberta como responsável por grande parte dos homicídios atribuídos ao assustador Pedro Grosso.

"A era dos bandidos famosos"

Pedro Grosso, apesar de muito conhecido e temido em todos os cantos do Espírito Santo, não era unanimidade nos pesadelos (e comentários de botecos) dos capixabas.

Com votação expressiva nas eleições de 1986 - mesmo não sendo candidato e tendo toda a polícia do Estado em seu encalço - e uma multidão acompanhando seu velório em 1988, Edmílson Cândido do Rosário, o Nego Edmílson, talvez tenha sido o "bandidão" mais carismático do Espírito Santo.

Motorista de ônibus, carpinteiro e defensor de um táxi de São Torquato, Edmílson começou a ser perseguido pela polícia quando ainda praticava as nobres profissões.

Considerado membro da conhecida gangue de outros grandes criminosos, os também famosos Agrinaldo Alves Nascimento, o "Quinado", e o detetive Washington Luiz Nunes, o "Diabo Louro", Edmilson era, na verdade, o taxista escolhido por eles para as fugas do bando.

Antes de entrar efetivamente para a "vida do crime", Edmilson já havia sido preso e espancado inúmeras vezes pela polícia. A partir daí, acusado de estupro junto ao bando de Quinado e Diabo Louro, foi a vez de Edmilson tomar para si o título de rei das fugas, outrora mantido por Pedro Grosso.

Uma das mirabolantes fugas executadas por Edmilson culminou com a sua morte, em junho de 1988. Ao tentar pular um muro, o criminoso foi executado com um tiro de escopeta calibre 12, que tornou célebre a frase "Agora é só com 12", dita por um policial ao citar que a polícia passaria a dar "pena de morte" aos criminosos do Espírito Santo.

No cemitério, acompanhado por uma multidão de admiradores, o irmão de Nego Edmilson, Manoel Cândido do Rosário, acusou a polícia de transformar o irmão em um marginal.

Entre as hegemonias de Nego Edmilson e Pedro Grosso, outras pessoas revezaram o posto de mais famoso bandido do Espírito Santo, entre eles os populares "Aço Fino", conhecido por sua magreza e por matar pessoas com o único objetivo de ir preso para se alimentar na cadeia.

Houve também Bereco, criminoso fluminense que ameaçara pessoalmente um governador do Espírito Santo. Mosquito, conhecido como a primeira vítima do Esquadrão da Morte, que vitimou outros bandidos famosos, como os assaltantes e pistoleiros Aroldo Camiseta, Luizinho Capeta, Paulinho Boca Negra, Perneta, Bico Doce e Costinha.