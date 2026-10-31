Confundido com a menopausa, TDAH em mulheres leva até 4 anos para ser diagnosticado

O TDAH é um transtorno neurobiológico genético que se destaca pela presença de sintomas que envolvem a dificuldade em manter a atenção em tarefas específicas, inquietação constante e impulsividade.





"Esse transtorno surge na infância e pode se estender até a fase adulta, causando prejuízos e impactos na vida cotidiana das pessoas. Estudos recentes apontam para uma prevalência de 3% à 5% de adultos com TDAH, porém é possível perceber um aumento no diagnóstico, já que atualmente existem melhores recursos para uma avaliação diagnóstica mais adequada", diz o psicólogo Márcio Merçoni.





As principais características do TDAH são desatenção, hiperatividade e impulsividade. A condição também está ligada a sérios problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e até mesmo o risco aumentado de suicídio. Dados indicam que pessoas com a condição têm uma probabilidade significativamente maior de desenvolver transtornos de ansiedade e Síndrome de Burnout, esse esgotamento mental que pode ser até mesmo mais grave do que o físico, pois pode causar danos tanto corporais como emocionais.





Além disso, indivíduos com TDAH enfrentam um risco elevado de depressão, muitas vezes desencadeada pelas dificuldades acadêmicas, no trabalho e sociais associadas ao distúrbio. " O impacto do TDAH na autoestima do adulto é muito grande. A pessoa com TDAH, até descobrir, ser diagnosticada e tratada, passa por uma somatória de experiências de vida em que se sente incompetente, incapaz e, por isso, procrastina muito”, comenta o psicólogo Márcio Merçoni.



