Halloween e Dia da Poupança na mesma data: coincidência? Acho que não

No dia 31 de outubro, enquanto crianças se fantasiam para o Halloween e saem em busca de doces, os adultos têm outro motivo para olhar para o próprio bolso: o Dia Mundial da Poupança. A coincidência entre as datas rende uma reflexão interessante. Afinal, na vida financeira, alguns sustos poderiam ser evitados com informação e planejamento.





A poupança é um dos investimentos mais conhecidos dos brasileiros. Durante muito tempo, foi praticamente sinônimo de guardar dinheiro, seja pela facilidade de acesso, seja pela familiaridade. Mas o mercado financeiro mudou, surgiram novas alternativas e continuar investindo da mesma maneira só porque sempre foi assim pode custar caro.





Os números mostram que esse movimento já está acontecendo. Segundo dados do Banco Central, em setembro de 2026, a poupança registrou saída líquida de aproximadamente R$ 9,4 bilhões. No acumulado do ano até setembro, o saldo negativo chegou a cerca de R$ 66,4 bilhões. Mesmo assim, mais de R$ 1 trilhão continuava depositado na caderneta.