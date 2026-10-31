Halloween e Dia da Poupança na mesma data: coincidência? Acho que não

No dia 31 de outubro, enquanto crianças se fantasiam para o Halloween e saem em busca de doces, os adultos têm outro motivo para olhar para o próprio bolso: o Dia Mundial da Poupança. A coincidência entre as datas rende uma reflexão interessante. Afinal, na vida financeira, alguns sustos poderiam ser evitados com informação e planejamento.
A poupança é um dos investimentos mais conhecidos dos brasileiros. Durante muito tempo, foi praticamente sinônimo de guardar dinheiro, seja pela facilidade de acesso, seja pela familiaridade. Mas o mercado financeiro mudou, surgiram novas alternativas e continuar investindo da mesma maneira só porque sempre foi assim pode custar caro.
Os números mostram que esse movimento já está acontecendo. Segundo dados do Banco Central, em setembro de 2026, a poupança registrou saída líquida de aproximadamente R$ 9,4 bilhões. No acumulado do ano até setembro, o saldo negativo chegou a cerca de R$ 66,4 bilhões. Mesmo assim, mais de R$ 1 trilhão continuava depositado na caderneta.
A questão não é demonizar a poupança, mas entender que familiaridade não é sinônimo de melhor escolha. A caderneta tem vantagens, como a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas e a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), respeitados os limites e as condições aplicáveis. Ainda assim, sua rentabilidade pode ficar abaixo da de outras opções conservadoras, como o Tesouro Selic.
Uma simulação ajuda a visualizar essa diferença. Em um período de 24 meses, um investimento de R$ 1 mil na poupança, considerando as premissas do cálculo, renderia aproximadamente R$ 166,40. No Tesouro Selic, o ganho estimado seria de R$ 293,91 antes do Imposto de Renda ou R$ 249,82 líquidos, sem considerar eventuais custos operacionais. Os resultados variam conforme as taxas e as condições do mercado, mas a comparação mostra por que vale a pena conhecer as alternativas disponíveis.
Vale ressaltar que a ideia de que a poupança é o investimento mais seguro que existe pode ser uma espécie de pegadinha financeira. Embora a caderneta conte com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), dentro dos limites estabelecidos, ela não é a única alternativa com esse tipo de garantia.
Outro detalhe que merece atenção é a chamada data de aniversário da poupança. O rendimento é creditado mensalmente e, se o dinheiro for retirado antes dessa data, perde-se a remuneração daquele período sobre o valor sacado. No Tesouro Selic, a rentabilidade é acumulada diariamente, embora o resgate siga as regras de negociação e liquidação do título.
O maior susto, portanto, pode não estar em perder dinheiro de uma hora para outra, mas em deixar de aproveitar oportunidades por falta de informação. Investir melhor não significa necessariamente correr mais riscos. Significa conhecer as opções, comparar custos e rendimentos e escolher de acordo com os objetivos, o prazo e a necessidade de acesso aos recursos.
Neste 31 de outubro, podemos deixar as fantasias e as travessuras para o Halloween. Para cuidar do dinheiro, a melhor estratégia é outra: questionar hábitos antigos, buscar informação de qualidade e fazer escolhas conscientes. Afinal, quando o assunto é finanças, planejamento é uma das melhores formas de evitar sustos.