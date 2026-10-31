AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Halloween e Dia da Poupança na mesma data: coincidência? Acho que não
Thaísa Durso

Artigo de Opinião

É analista de finanças pessoais da Rico Investimento
Thaísa Durso

Halloween e Dia da Poupança na mesma data: coincidência? Acho que não

Quando o assunto é finanças, planejamento é uma das melhores formas de evitar sustos
Thaísa Durso
É analista de finanças pessoais da Rico Investimento

Publicado em 31 de Outubro de 2026 às 10:00

Publicado em 

31 out 2026 às 10:00

No dia 31 de outubro, enquanto crianças se fantasiam para o Halloween e saem em busca de doces, os adultos têm outro motivo para olhar para o próprio bolso: o Dia Mundial da Poupança. A coincidência entre as datas rende uma reflexão interessante. Afinal, na vida financeira, alguns sustos poderiam ser evitados com informação e planejamento.


A poupança é um dos investimentos mais conhecidos dos brasileiros. Durante muito tempo, foi praticamente sinônimo de guardar dinheiro, seja pela facilidade de acesso, seja pela familiaridade. Mas o mercado financeiro mudou, surgiram novas alternativas e continuar investindo da mesma maneira só porque sempre foi assim pode custar caro.


Os números mostram que esse movimento já está acontecendo. Segundo dados do Banco Central, em setembro de 2026, a poupança registrou saída líquida de aproximadamente R$ 9,4 bilhões. No acumulado do ano até setembro, o saldo negativo chegou a cerca de R$ 66,4 bilhões. Mesmo assim, mais de R$ 1 trilhão continuava depositado na caderneta.

Veja Também 

Tesouro Reserva tem investimento mínimo de R$ 1

O investimento que promete acabar com a poupança no Brasil

Poupança rende menos, crédito fica mais barato e o momento pede decisão

Sua poupança vai passar a render menos, mas isso pode ser bom

Imagem de destaque

Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro

A questão não é demonizar a poupança, mas entender que familiaridade não é sinônimo de melhor escolha. A caderneta tem vantagens, como a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas e a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), respeitados os limites e as condições aplicáveis. Ainda assim, sua rentabilidade pode ficar abaixo da de outras opções conservadoras, como o Tesouro Selic.


Uma simulação ajuda a visualizar essa diferença. Em um período de 24 meses, um investimento de R$ 1 mil na poupança, considerando as premissas do cálculo, renderia aproximadamente R$ 166,40. No Tesouro Selic, o ganho estimado seria de R$ 293,91 antes do Imposto de Renda ou R$ 249,82 líquidos, sem considerar eventuais custos operacionais. Os resultados variam conforme as taxas e as condições do mercado, mas a comparação mostra por que vale a pena conhecer as alternativas disponíveis.

Economia: pessoa colocando moedas no cofre shutterstock

Vale ressaltar que a ideia de que a poupança é o investimento mais seguro que existe pode ser uma espécie de pegadinha financeira. Embora a caderneta conte com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), dentro dos limites estabelecidos, ela não é a única alternativa com esse tipo de garantia. 


Outro detalhe que merece atenção é a chamada data de aniversário da poupança. O rendimento é creditado mensalmente e, se o dinheiro for retirado antes dessa data, perde-se a remuneração daquele período sobre o valor sacado. No Tesouro Selic, a rentabilidade é acumulada diariamente, embora o resgate siga as regras de negociação e liquidação do título.


O maior susto, portanto, pode não estar em perder dinheiro de uma hora para outra, mas em deixar de aproveitar oportunidades por falta de informação. Investir melhor não significa necessariamente correr mais riscos. Significa conhecer as opções, comparar custos e rendimentos e escolher de acordo com os objetivos, o prazo e a necessidade de acesso aos recursos.


Neste 31 de outubro, podemos deixar as fantasias e as travessuras para o Halloween. Para cuidar do dinheiro, a melhor estratégia é outra: questionar hábitos antigos, buscar informação de qualidade e fazer escolhas conscientes. Afinal, quando o assunto é finanças, planejamento é uma das melhores formas de evitar sustos.

Tópicos Relacionados

Poupança Halloween Investimentos Tá no Lucro - Consumidor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.