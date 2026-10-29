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Halloween no ES tem festas com shows, concurso de fantasias e até chope grátis

De Guarapari a São Mateus, programação do dia 31 de outubro reúne festas temáticas, shows ao vivo, DJs, open bar e premiações para quem caprichar no look
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 10:01

Halloween no ES: veja festas com rock, pagode, funk e concurso de fantasias
Halloween no ES: veja festas com rock, pagode, funk e concurso de fantasias Canva

Quem ainda não decidiu onde vai comemorar o Halloween tem opções espalhadas pelo Espírito Santo. No sábado, 31 de outubro, casas de shows, bares e espaços de eventos preparam festas com diferentes estilos musicais, de rock e pop a pagode, funk e flashback. A programação inclui decoração temática, drinks especiais, concursos de fantasias e até distribuição de brindes.


Em Vitória e Vila Velha, há opções para quem quer curtir bandas de rock, dançar ao som dos hits dos anos 2000 ou entrar na pista ao som de música eletrônica. Já em outras cidades da Grande Vitória e do interior, a agenda inclui festas com open bar, premiações e repertório de décadas passadas. Confira a programação:

Vila Velha

Halloween do Correria 

O Correria Music Bar, na Praia de Itaparica, recebe uma noite dedicada ao rock, com bandas que fazem covers de nomes conhecidos do gênero. Entre as atrações estão Tahoma (ES), com repertório do System of a Down; Stay Negative (RJ), com músicas do Type O Negative; Ghost BR (SP), com tributo ao Ghost; Obscene (BH), com repertório de Marilyn Manson; e Frammkstein (BH), com músicas do Rammstein.


A programação inclui mesa de doces temáticos gratuita, shots na pista, decoração especial e brindes para os melhores fantasiados. Os 600 primeiros participantes também recebem um copo da festa, conforme as condições dos lotes informadas pela organização. Aniversariantes do dia e sócios têm entrada VIP.

Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: das 20h às 4h

Local: Correria Music Bar — Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Ingressos: meaple.com.br


Halloween do Santino's Pub

O Santino's Pub entra no clima da data com decoração temática, drinks especiais e música ao vivo com a banda No Class. A casa também promete chope gratuito até a meia-noite para quem comparecer fantasiado.

Serviço

Data: 31 de outubro

Local: Santino's Pub, R. Castelo Branco, 650 - Praia da Costa, Vila Velha

Atração: No Class

Destaque: chope grátis até 0h para pessoas fantasiadas


Halloween na Black Rock 

Na Praia de Itaparica, a Black Rock aposta no rock e no chope artesanal para celebrar o Halloween. A casa também organiza um concurso de fantasias: a produção mais criativa, escolhida por três jurados, ganha um barril de 30 litros de chope pilsen da própria Black Rock.

Serviço

Data: 31 de outubro

Local: Black Rock — Avenida Luiz Manoel Vellozo, 420, Praia de Itaparica, Vila Velha

Destaques: rock, chope artesanal e concurso de fantasias

Prêmio: barril de 30 litros de chope pilsen


Halloween infantil no Shopping Vila Velha

O Shopping Vila Velha promove uma caça aos doces gratuita no dia 31 de outubro, das 15h às 19h. A atividade é voltada a crianças de até 12 anos e terá quatro estações temáticas espalhadas pelos corredores, com mil doces disponíveis. 


As inscrições são limitadas a 700 participantes e devem ser feitas pelo aplicativo do shopping, mediante o cadastro de uma nota fiscal de qualquer valor.


Serviço

  • Data: 31 de outubro

  • Horário: das 15h às 19h

  • Local: Shopping Vila Velha

  • Valor: gratuito

  • Inscrições: App Shopping Vila Velha

Programação de Halloween no ES
Programação de Halloween no ES ChatGPT
Vitória

Halloween Nebulosa

O Halloween Nebulosa promete uma noite de música e diversão neste sábado, em Bento Ferreira. A programação começa às 17h e terá DJ e atrações ao longo da noite. A festa também reserva uma surpresa para quem comparecer fantasiado. 


Serviço

Data: sábado, 31 de outubro

Horário: a partir das 17h

Local: Rua Chafic Murad, nº 208, Bento Ferreira

Atrações: DJ e surpresa para quem estiver fantasiado


Halloween da Jamboo 

A Jamboo também entra na programação de Halloween com uma festa no espaço A Selva, no Centro de Vitória. O evento está marcado para a noite de sábado e tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: às 22h

Local: A Selva — Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória

Classificação: 18 anos

Ingressos: Zig Tickets


Flowzinho Halloween 2000s 

Para quem quer trocar os sustos pela nostalgia, a Flowzinho prepara uma edição especial dedicada aos hits dos anos 2000. O repertório inclui músicas de Rihanna, Beyoncé, Ciara, Chris Brown, Ne-Yo, Usher, Akon, 50 Cent e Justin Timberlake, além de clássicos do hip-hop e do R&B.


A festa começa às 17h, no Espaço Ladeira, no Centro de Vitória, e convida o público a comparecer fantasiado. A música fica por conta dos DJs residentes da Flowzinho e convidados.

Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: a partir das 17h

Local: Espaço Ladeira — Rua Nestor Gomes, 277, Centro, Vitória

Atrações: DJs residentes da Flowzinho e convidados

Ingressos: pelo site Sympla


Halloween na Rua Gama Rosa

A Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, será palco de uma festa de Halloween neste sábado (31), a partir das 15h. O evento “Dia dos Bruxos e das Não Santas Caírem em Tentação” reúne os blocos Maluco Beleza, Nunca Fui Santa e Oitentação, com música e fantasias pelas ruas.


A programação inclui DJs, shows dentro dos bares, pula-pula para as crianças e uma feirinha com artistas locais. Os estabelecimentos da região também vão preparar drinks e comidas especiais para a ocasião. A organização convida o público a entrar no clima da festa e comparecer fantasiado.


Serviço

Data: sábado, 31 de outubro

Horário: a partir das 15h

Local: Rua Gama Rosa, Centro de Vitória

Atrações: blocos Maluco Beleza, Nunca Fui Santa e Oitentação, DJs, shows nos bares, pula-pula e feirinha de artistas locais


Pagodark — Gordinho Praia do Canto

Para quem prefere pagode, o Gordinho Praia do Canto promove o Pagodark, apresentado pela casa como o “Halloween mais pagodeiro do estado”. O evento terá shows de JV de VV, Felype Frazão e Matheus Emis, além do DJ Scoob Oliveira.


Um dos destaques é o concurso de fantasias, com prêmios que incluem iPhone 17, bicicleta elétrica, kit com caixa de som JBL e taça térmica, além de lounge com consumação.

Serviço

Data: 31 de outubro

Local: Gordinho Praia do Canto — Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória

Atrações: JV de VV, Felype Frazão, Matheus Emis e DJ Scoob Oliveira

Classificação: 18 anos

Ingressos: pelo site Meu Bilhete

Horário: a partir das 20h


Scream — Bolt

A música eletrônica, o pop e os hits que marcaram diferentes gerações estão no repertório da Scream, festa que acontece no Bolt, em Jardim da Penha. A programação reúne S4tan (SP), Tsette, Bravin, Bravado e Cybertrans.

Além de trilhas sonoras, remixes, pop, músicas dos anos 2000 e funk, o evento terá um espaço dedicado a sucessos emo e indie no térreo.

Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: das 23h às 6h

Local: Bolt — Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Ingressos: pelo site Sympla

Classificação: 18 anos

Cariacica

A Matrix Music Hall, no bairro Rio Branco, em Cariacica, prepara uma noite com DJs e música para quem quer dançar até a madrugada. Entre as atrações anunciadas estão Brenin, KN de VV, JV de VV, Pratti, Dhiego Viana, Nikão e Thamy.


Serviço

Data: 31 de outubro

Abertura: às 21h

Início da festa: às 22h

Local: Matrix Music Hall, bairro Rio Branco, Cariacica

Classificação: 16 anos

Ingressos: Blueticket

De Guarapari a São Mateus, programação do dia 31 de outubro reúne festas temáticas, shows ao vivo, DJs, open bar e premiações para quem caprichar no look
De Guarapari a São Mateus, programação do dia 31 de outubro reúne festas temáticas, shows ao vivo, DJs, open bar e premiações para quem caprichar no look Canva
Serra

Halloween Projeto X

Em Jacaraípe, na Serra, o Halloween Projeto X promete uma madrugada com música eletrônica e DJs. A programação anunciada inclui DJ Thamy, DJ Enzo e DJ Clivinho. O ingresso também dá acesso a open bar, segundo a organização.


A festa terá ainda concurso de fantasias, com prêmios que incluem uma experiência de rapel com a JM Tour e uma flash tattoo no valor de R$ 1.200.


Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: das 23h às 4h

Local: Recanto dos Pássaros, Jacaraípe, Serra

Atrações: DJ Thamy, DJ Enzo e DJ Clivinho

Destaques: open bar e concurso de fantasias

Ingressos: pelo whatsapp 27 99967-4926


Guarapari

Halloween Retrô — Trancoso


Quem prefere os clássicos das décadas passadas pode apostar no Halloween Retrô, no restaurante e pousada Trancoso, em Setiba, Guarapari. O baile começa às 20h e terá Popô BH, com repertório de sucessos dos anos 1970, 1980 e 1990.


A organização também prevê brindes e sorteios. A proposta é entrar no clima com uma fantasia de Halloween ou um visual inspirado nas décadas que marcaram a música.

Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: às 20h

Local: Restaurante e Pousada Trancoso, Setiba, Guarapari

Atração: Popô BH

Ingressos: pelo site Sympla

São Mateus

DJ Caio Halloween Night -  Aquarius Lounge

No Norte do Estado, o Aquarius Lounge recebe uma noite de funk comandada pelo DJ Caio, de São Paulo. A programação anunciada inclui duas horas de open bar.


Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: às 21h

Local: Aquarius Lounge — Praça São Benedito, São Mateus

Atração: DJ Caio

Destaque: duas horas de open bar

Ingressos: pelo site Sympla

Aracruz

Slow Coffee Party Halloween 

Nem só de festas madrugada adentro vive o Halloween. Em Barra do Sahy, Aracruz, o Slow Coffee Party promove uma edição diurna que começa cedo, com música, café e movimento na Praça dos Corais. O encontro é realizado em parceria com o Instituto Panela de Barro e foi anunciado como a última edição do ano do projeto.


Serviço

Data: 31 de outubro

Horário: a partir das 6h30

Local: Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz

Destaques: música, café e atividades de movimento

Ingressos: pelo site Sympla

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