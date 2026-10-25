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Revéillon e Verão

Léo Santana, Claudia Leitte e Belo: confira a programação completa do verão em Guriri

Xanddy Harmonia, Jota Quest, Biquini, Papazoni e Toque Dez também se apresentarão no litoral capixaba
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 20:00

Léo Santana, Claudia Leitte e Belo
Léo Santana, Claudia Leitte e Belo Instagram/@leosantana/@claudialeitte/@belo

O cantor Léo Santana, Belo e Xanddy Harmonia estão entre as atrações que prometem movimentar o Verão Guriri 2027. Os shows acontecem de dezembro a janeiro, com apresentações em palco e trio elétrico. Além desses artistas, terá também Claudia Leitte, Jota Quest, Biquini, Papazoni e Toque Dez. 


A festa inicia no Réveillon, quinta-feira (31), com show de Papazoni. Na sexta-feira (1º), já em 2027, Claudia Leitte se apresenta para comemorar a chegada do ano novo. No sábado (2), Toque Dez chega trazendo arrocha e sofrência para o público. No domingo (03), o cantor Belo comanda a noite com seus sucessos de pagode romântico.


A programação de verão continua durante o mês de janeiro, com Biquini no dia 08 e Jota Quest no dia 09. Já no dia 17, o GG da Bahia, Léo Santana se apresenta no litoral norte capixaba com muito pagodão baiano. Para encerrar, no dia 30, o cantor Xanddy Harmonia chega com bastante swingueira.


Todos os shows acontecem de forma gratuita em Guriri, em São Mateus.

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