Tomate, Tony Salles e Psirico: veja a programação do verão em Conceição da Barra

Conceição da Barra terá uma extensa programação de shows para o Réveillon e Verão 2027, com atrações conhecidas do axé e do pagode baiano. Entre os nomes confirmados estão Tomate, Tony Salles, Psirico, Parangolé e Araketu. As apresentações serão realizadas em trio elétrico, com programação entre 31 de dezembro e 5 de fevereiro, no município do Norte do Espírito Santo.





A festa começa na quinta-feira (31), com o show do Araketu. Na sexta-feira (1º), já em 2027, Tomate assume o trio para celebrar a chegada do novo ano. No sábado (2), a animação fica por conta de Rafa e Pipo Marques, filhos do cantor Bell Marques.





A programação de verão continua em janeiro, com Parangolé no dia 9 e Psirico no dia 16. Já no dia 23, será a vez de Tony Salles comandar o trio elétrico com o pagodão baiano.

O encerramento está previsto para 5 de fevereiro, mas a atração dessa data ainda não foi divulgada.