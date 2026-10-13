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Até 2027

Tomate, Tony Salles e Psirico: veja a programação do verão em Conceição da Barra

Cronograma conta com shows em trio elétrico entre 31 de dezembro e 5 de fevereiro, com atrações do axé e do pagode baiano
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 17:28

Cantor Tony Salles e Tomate
Cantor Tony Salles e Tomate Instagram/@tonysallescantor/@tomkray

Conceição da Barra terá uma extensa programação de shows para o Réveillon e Verão 2027, com atrações conhecidas do axé e do pagode baiano. Entre os nomes confirmados estão Tomate, Tony Salles, Psirico, Parangolé e Araketu. As apresentações serão realizadas em trio elétrico, com programação entre 31 de dezembro e 5 de fevereiro, no município do Norte do Espírito Santo.


A festa começa na quinta-feira (31), com o show do Araketu. Na sexta-feira (1º), já em 2027, Tomate assume o trio para celebrar a chegada do novo ano. No sábado (2), a animação fica por conta de Rafa e Pipo Marques, filhos do cantor Bell Marques.


A programação de verão continua em janeiro, com Parangolé no dia 9 e Psirico no dia 16. Já no dia 23, será a vez de Tony Salles comandar o trio elétrico com o pagodão baiano.

O encerramento está previsto para 5 de fevereiro, mas a atração dessa data ainda não foi divulgada.

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