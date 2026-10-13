Guarapari terá festival gratuito com shows de Casaca, Pele Morena e Flavia Mendonça

Guarapari vai receber quatro dias de música e lazer com a segunda edição do Guarapari Music Festival. O evento será realizado de quinta-feira (15) a domingo (18), na Orla do Canal, no Centro da cidade, com entrada gratuita. A programação reúne atrações de rock, samba, pagode e outros estilos, além de praça de alimentação e área kids.
Entre os destaques musicais estão a banda Casaca, que encerra a programação no domingo (18), às 22h, Pele Morena, na sexta-feira (16), às 23h, e Flavia Mendonça, no sábado (17), também às 23h. A programação começa na quinta-feira (15), às 19h30, com Rock Band, seguida pelo show de Dona Fran, às 22h.
Na sexta-feira (16), Rickson Maioli sobe ao palco às 20h, antes da apresentação de Pele Morena. Já no sábado (17), o público poderá acompanhar Samba Crioulo, às 18h, Sambasoul, às 21h, e Flavia Mendonça, às 23h.
O último dia do festival terá shows de Pedala Samba, às 17h, Magioni, às 19h30, e Casaca, às 22h. Durante os intervalos, o DJ residente Robson Moreira será responsável pela música.
Além dos shows, o festival contará com uma praça de alimentação com opções como hambúrgueres, churrasco, pastéis, acarajé e doces. Entre os estabelecimentos confirmados estão Rolli Burguer, Komburguer, The Chicken no Balde, Churrasco do Presidente, JCA Pastel e Caldo de Cana, Esmeralda do Churros, Jaque Doces e Acarajé da Cléa.
O evento também terá uma área kids, com espaço dedicado às crianças. A proposta é reunir música, gastronomia e atividades de lazer para diferentes públicos durante os quatro dias de programação.
Quinta-feira (15/10)
19h30: Rock Band
22h: Dona Fran
Sexta-feira (16/10)
20h: Rickson Maioli
23h: Pele Morena
Sábado (17/10)
18h: Samba Crioulo
21h: Sambasoul
23h: Flavia Mendonça
Domingo (18/10)
17h: Pedala Samba
19h30: Magioni
22h: Casaca
Guarapari Music Festival
Data: 15 a 18 de outubro
Local: Orla do Canal, na Avenida Pedro Ramos, Centro de Guarapari, ao lado do Supermercado Perim
Entrada: Gratuita
Informações: Instagram @guaraparimusicfestival