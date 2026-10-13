Guarapari terá festival gratuito com shows de Casaca, Pele Morena e Flavia Mendonça

Guarapari vai receber quatro dias de música e lazer com a segunda edição do Guarapari Music Festival. O evento será realizado de quinta-feira (15) a domingo (18), na Orla do Canal, no Centro da cidade, com entrada gratuita. A programação reúne atrações de rock, samba, pagode e outros estilos, além de praça de alimentação e área kids.





Entre os destaques musicais estão a banda Casaca, que encerra a programação no domingo (18), às 22h, Pele Morena, na sexta-feira (16), às 23h, e Flavia Mendonça, no sábado (17), também às 23h. A programação começa na quinta-feira (15), às 19h30, com Rock Band, seguida pelo show de Dona Fran, às 22h.





Na sexta-feira (16), Rickson Maioli sobe ao palco às 20h, antes da apresentação de Pele Morena. Já no sábado (17), o público poderá acompanhar Samba Crioulo, às 18h, Sambasoul, às 21h, e Flavia Mendonça, às 23h.





O último dia do festival terá shows de Pedala Samba, às 17h, Magioni, às 19h30, e Casaca, às 22h. Durante os intervalos, o DJ residente Robson Moreira será responsável pela música.