Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Guarapari terá festival gratuito com shows de Casaca, Pele Morena e Flavia Mendonça
Cultura

Guarapari terá festival gratuito com shows de Casaca, Pele Morena e Flavia Mendonça

Guarapari Music Festival terá quatro dias de programação no Centro da cidade, com shows, gastronomia e atrações para crianças
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 13:51

Renato Casanova da Banda Casaca
Renato Casanova da Banda Casaca Scarton Produções

Guarapari vai receber quatro dias de música e lazer com a segunda edição do Guarapari Music Festival. O evento será realizado de quinta-feira (15) a domingo (18), na Orla do Canal, no Centro da cidade, com entrada gratuita. A programação reúne atrações de rock, samba, pagode e outros estilos, além de praça de alimentação e área kids.


Entre os destaques musicais estão a banda Casaca, que encerra a programação no domingo (18), às 22h, Pele Morena, na sexta-feira (16), às 23h, e Flavia Mendonça, no sábado (17), também às 23h. A programação começa na quinta-feira (15), às 19h30, com Rock Band, seguida pelo show de Dona Fran, às 22h.


Na sexta-feira (16), Rickson Maioli sobe ao palco às 20h, antes da apresentação de Pele Morena. Já no sábado (17), o público poderá acompanhar Samba Crioulo, às 18h, Sambasoul, às 21h, e Flavia Mendonça, às 23h.


O último dia do festival terá shows de Pedala Samba, às 17h, Magioni, às 19h30, e Casaca, às 22h. Durante os intervalos, o DJ residente Robson Moreira será responsável pela música.

Bastidores da gravação do clipe da música “Vai”, do Pele Morena
Grupo Pele Morena Reprodução/Instagram/@pelemorenaoficial
Gastronomia e área kids

Além dos shows, o festival contará com uma praça de alimentação com opções como hambúrgueres, churrasco, pastéis, acarajé e doces. Entre os estabelecimentos confirmados estão Rolli Burguer, Komburguer, The Chicken no Balde, Churrasco do Presidente, JCA Pastel e Caldo de Cana, Esmeralda do Churros, Jaque Doces e Acarajé da Cléa.


O evento também terá uma área kids, com espaço dedicado às crianças. A proposta é reunir música, gastronomia e atividades de lazer para diferentes públicos durante os quatro dias de programação.

Programação musical

Quinta-feira (15/10)

19h30: Rock Band

22h: Dona Fran


Sexta-feira (16/10)

20h: Rickson Maioli

23h: Pele Morena


Sábado (17/10)

18h: Samba Crioulo

21h: Sambasoul

23h: Flavia Mendonça


Domingo (18/10)

17h: Pedala Samba

19h30: Magioni

22h: Casaca

Serviço

Guarapari Music Festival

  • Data: 15 a 18 de outubro

  • Local: Orla do Canal, na Avenida Pedro Ramos, Centro de Guarapari, ao lado do Supermercado Perim

  • Entrada: Gratuita

  • Informações: Instagram @guaraparimusicfestival

Veja Também 

Cantor Netinho morre aos 60 anos

Netinho, ícone do axé e dono do hit “Milla”, morre aos 60 anos

RJ Mitte em cena de 'Breaking Bad'

Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad', aos 34 anos

Rodrigo Faro vive O Testamenteiro em 'Herança em Jogo', personagem responsável por conduzir os participantes e fazer cumprir as regras deixadas pela Falecida

Rodrigo Faro revela que sustentava a família na infância: “Fomos chefes da casa”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Show Casaca Música Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Creci-ES está ampliando o atendimento em diferentes regiões do Estado
Videocast Talk Imóveis: qualificação profissional redefine atuação de corretores no ES
Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL)
Flávio Bolsonaro diz que vai votar a favor do fim da escala 6x1, pressionado pela eleição
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Em pacote para MEIs, Lula propõe perdão de dívidas e 'pix' de R$ 5 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados