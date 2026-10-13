Rodrigo Faro revela que sustentava a família na infância: “Fomos chefes da casa”

Segundo Rodrigo, a responsabilidade financeira começou muito cedo e fez com que ele e Danilo precisassem priorizar as necessidades da família antes dos próprios desejos. O apresentador contou que só começou a guardar dinheiro depois de completar 18 anos, já que, até então, toda a renda era destinada ao sustento da casa.





“A responsabilidade era total. A gente colocava a grana dentro de casa. Só comecei a guardar meu dinheiro depois dos 18 anos. Até lá, tudo o que a gente ganhava ia para dentro de casa para conseguir se sustentar e ajudar minha mãe”, relatou à revista Quem.





Ao recordar o período, Rodrigo destacou o papel que ele e o irmão assumiram ainda na infância. “A gente sempre teve responsabilidade desde pequeno. Fomos chefes da casa desde sempre”, afirmou.