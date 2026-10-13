Bryan Cranston lamenta morte de ator de 'Breaking Bad' e faz apelo sobre saúde mental

Bryan Cranston, 70, lamentou a morte de RJ Mitte, ator que interpretou seu filho na série "Breaking Bad". Em uma publicação no Instagram na segunda-feira (12), o intérprete de Walter White afirmou estar profundamente abalado com a perda do colega, que morreu aos 34 anos.

Cranston também fez um apelo a pessoas que estejam pensando em tirar a própria vida, incentivando-as a procurar ajuda.

"Estou em profundo desespero enquanto escrevo isso esta noite. RJ Mitte, meu querido filho em 'Breaking Bad', morreu", escreveu o ator. Cranston lembrou que conheceu Mitte quando ele tinha apenas 14 anos, ao ser escolhido para viver Walter White Jr., filho de seu personagem com Skyler White, interpretada por Anna Gunn.

Segundo ele, o jovem demonstrava entusiasmo nas gravações e, ao longo dos anos, amadureceu até se tornar um ator talentoso.

Cranston também destacou a atuação de Mitte na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Diagnosticado com paralisia cerebral aos 3 anos, o ator levou experiências pessoais para a interpretação de Walter Jr., personagem que também convivia com a condição.

Fora da televisão, Mitte atuou em iniciativas voltadas à inclusão e à representatividade de pessoas com deficiência. "Todo esse potencial e essas possibilidades agora são uma perda enorme", lamentou Cranston.

O ator contou ainda que os dois trocaram mensagens algumas semanas antes da morte e tentavam combinar um almoço. Ao recordar a conversa, Cranston ponderou que não sabia se o encontro teria mudado o futuro do colega, mas ressaltou o carinho que sentia por ele e a importância da convivência durante as gravações e depois do fim da série. "Vou sentir sua falta, filho", concluiu.

Mitte morreu na segunda-feira (12), aos 34 anos, em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada por representantes do ator, que destacaram seu trabalho artístico e sua atuação em favor das pessoas com deficiência.