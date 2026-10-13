Faustão faz rara aparição em programa de Eliana para homenagear Sabrina Sato

O apresentador Faustão fez uma rara aparição na Globo neste domingo (11). Ele participou do Em Família, programa de Eliana na emissora, para homenagear Sabrina Sato, que está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes.

Faustão relembrou o início de carreira de Sabrina. Ela foi dançarina de Fausto Silva em sua atração dominical entre 2001 e 2002. De lá, ela participou da terceira edição do Big Brother Brasil e do Pânico na TV, da RedeTV!.

"Minha queridíssima Eliana, você está homenageando uma das mulheres mais queridas do Brasil. E ela começou no balé do Faustão. E naquela época, ela já mostrou determinação como uma garota do interior disciplinada", disse Faustão.

"Ela é um furacão de amor à vida e amor de praticar essa atividade", concluiu. Sabrina Sato não escondeu a emoção: "Ele é muito generoso. Além de ser o maior de todos, ele deu muita oportunidade", afirmou Sabrina.