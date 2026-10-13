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Televisão

Faustão faz rara aparição em programa de Eliana para homenagear Sabrina Sato

Apresentador mandou recado para Sato, que foi revelada como dançarina em sua atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 10:18

Faustão participa de programa de Eliana na Globo
Faustão participa de programa de Eliana na Globo Reprodução/Globo
O apresentador Faustão fez uma rara aparição na Globo neste domingo (11). Ele participou do Em Família, programa de Eliana na emissora, para homenagear Sabrina Sato, que está grávida de seu segundo filho, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes.
Faustão relembrou o início de carreira de Sabrina. Ela foi dançarina de Fausto Silva em sua atração dominical entre 2001 e 2002. De lá, ela participou da terceira edição do Big Brother Brasil e do Pânico na TV, da RedeTV!.
"Minha queridíssima Eliana, você está homenageando uma das mulheres mais queridas do Brasil. E ela começou no balé do Faustão. E naquela época, ela já mostrou determinação como uma garota do interior disciplinada", disse Faustão.
"Ela é um furacão de amor à vida e amor de praticar essa atividade", concluiu. Sabrina Sato não escondeu a emoção: "Ele é muito generoso. Além de ser o maior de todos, ele deu muita oportunidade", afirmou Sabrina.
Foi a segunda aparição de Faustão na Globo em menos de um mês. No fim de setembro, ele concedeu uma entrevista a Pedro Bial para falar de seu momento atual.

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