Globo terá dançarinas do É o Tchan e citará Pânico em documentário sobre Gugu e Faustão

A Globo avançou na produção de um documentário sobre a guerra de audiência dos domingos travada por Gugu (1959-2019) e Faustão na TV nos anos 1990. A empresa convidou ex-dançarinas do É o Tchan para darem seus depoimentos ao programa.





Carla Perez, Scheila Carvalho e Sheila Mello gravaram seus depoimentos na semana passada, nos Estúdios Globo. Suas falas focaram em situações embaraçosas, como o uso de seus corpos para elevar a audiência.





Perez também relembrará quando o SBT a contratou para elevar a audiência dos domingos como apresentadora. Sua relação com o Gugu, que era bastante próxima, também será explorada no documentário.





A produção também citará o advento do Pânico na TV, humorístico que estreou em 2003 na RedeTV! e ajudou a pulverizar a audiência. Alguns membros antigos da atração foram convidados para falar à produção, mas ainda não acertaram participação. Marcos Chiesa, o Bola, foi um deles.





Ainda sem título definido, o documentário promete revelações inéditas sobre as polêmicas causadas por Faustão e Gugu na época. Um episódio será totalmente dedicado à falsa reportagem com membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), que Gugu levou ao ar em 2003.





O desespero incessante por pontos no Ibope impulsionou um leque de quadros extravagantes e apelações sensacionalistas. Enquanto a atração de Gugu apostava em fenômenos de massa como a Banheira do Gugu, o concorrente global respondia com quadros de variedades e o polêmico sushi erótico.





Gugu chegou a liderar os números por dois anos seguidos, com Faustão ameaçando até sair da Globo, o que só aconteceu em 2021. Após o caso PCC e a ascensão de outros dominicais, como o Pânico, a disputa praticamente acabou.