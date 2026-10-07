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Internacional

Shakira e Piqué discutem em tribunal de Barcelona regime de visitas dos filhos

Ex-casal comparece ao tribunal quatro anos após a separação. Cantora quer reduzir deslocamentos curtos das crianças entre Miami e a Catalunha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 09:23

Shakira e Piqué
Shakira e Piqué Susana Vera/Juan Medina /Reuters

A estrela colombiana Shakira e seu ex‑companheiro, o ex‑jogador espanhol Gerard Piqué, compareceram nesta terça‑feira (6) a um tribunal de Barcelona para discutir o regime de visitas que acordaram para seus filhos após a separação ocorrida há quatro anos, informou a equipe jurídica da artista.


Shakira, que está em plena série de shows em Madri, pediu a redução das viagens transatlânticas de curta duração das crianças entre Miami, onde vivem com ela, e Barcelona, onde reside o pai, "para proteger seu bem‑estar emocional, físico e acadêmico", explicaram seus representantes legais em comunicado.


Para isso, propõe que seja Piqué quem se desloque a Miami nos períodos de férias de poucos dias, facilitando que os menores possam "manter por mais tempo sua rotina escolar, social e familiar", acrescentam.


Com seu pedido, a cantora "não pretende reduzir o tempo que as crianças compartilham com o pai", ressalta, no entanto, a nota.


Shakira e Piqué tornaram pública em 2011 sua relação amorosa, da qual viriam depois a nascer dois filhos, Milan e Sasha, em 2013 e 2015.


Após mais de uma década juntos, vivendo principalmente em Barcelona, o casal anunciou sua separação em junho de 2022. Alguns meses depois, chegaram a um acordo sobre a guarda dos filhos, após o qual a artista deixou Barcelona e se mudou para Miami para viver com as crianças. Piqué dispõe de vários dias ao mês e de períodos de férias para estar com eles.


A estrela de Barranquilla, de 49 anos, está encerrando sua bem‑sucedida turnê mundial em Madri, onde em 18 de setembro deu início a uma série de 13 shows que se estenderão até 12 de outubro, após anunciar na segunda‑feira essa última data adicional.


A intérprete de sucessos como "Hips Don’t Lie" e "Waka Waka" iniciou em fevereiro de 2025 essa turnê mundial batizada "Las Mujeres Ya No Lloran", título de seu álbum lançado em 2024, que inclui a famosa canção que gravou com o produtor argentino Bizarrap e na qual faz referência à sua separação de Piqué.

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