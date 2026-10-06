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Celebridades

Viúva de Rick fala sobre saudade duas semanas após morte do cantor

Geralda Helena compartilhou mensagens sobre luto nas redes sociais. Sertanejo morreu aos 59 anos após queda de helicóptero em Santa Catarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 10:17

Rick e a esposa Geralda Helena
Rick e a esposa Geralda Helena Reprodução Instagram Rick

Geralda Helena, 62, viúva de Rick, da dupla Rick & Renner, voltou a falar sobre a saudade do cantor nesta segunda-feira (5), quase duas semanas após a morte do sertanejo. Nas redes sociais, ela compartilhou publicações sobre luto e a ausência do marido, com quem foi casada por 42 anos.


"Meu coração sente sua falta todos os dias", dizia uma das mensagens republicadas por Geralda nos stories do Instagram. Em outra, o texto falava sobre as mudanças provocadas pela perda.


"Depois que você se foi, não há nada que volte a ser exatamente como antes. Algumas coisas continuam, a vida segue... mas existe um espaço seu que o tempo nunca consegue preencher", dizia a publicação.


Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava pela serra catarinense. A aeronave desapareceu no dia 21 de setembro e foi encontrada no dia seguinte, na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici (SC).


Além do sertanejo, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. Os cinco morreram no acidente.

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