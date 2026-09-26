Zezé Di Camargo diz que Rick está no 'lado direito de Deus' e que torce por Brasil à direita

Zezé Di Camargo afirmou para o público de seu show na última quinta-feira (24) que Rick, cantor morto após acidente de helicóptero, "está ao lado direito de Deus" e disse esperar que o Brasil também esteja. A declaração foi dada durante um festival na cidade de Cáceres, em Mato Grosso.

"Que Deus o tenha. Bem no seu lado direito, que ficam as coisas boas. [...] Quando você fala que uma pessoa é do bem, o que você fala? 'Aquela é uma pessoa direita'. Então, o Rick está ao lado direito de Deus. E eu espero que o Brasil, logo, logo, esteja totalmente do lado direito", disse o cantor.

A fala do cantor encontra um contexto no histórico recente de Zezé em relação à política. Em dezembro de 2025, o cantor entrou em conflito público com o SBT após criticar a presença de Lula e do ministro Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News.

Na ocasião, Zezé pediu que a emissora não exibisse um especial de Natal que havia gravado e afirmou que não se identificava com a mudança de posicionamento que atribuía às filhas de Silvio Santos. O SBT posteriormente decidiu não levar a atração ao ar.

Zezé já manifestou publicamente sua preferência política, alinhada à direita, e se posicionou em outras ocasiões sobre temas ligados ao governo e à oposição.

O cantor sertanejo Rick Sollo, o Rick, morto aos 59 anos, estava entre os passageiros de um helicóptero que partiu de Porto Belo, no litoral catarinense, até que perdeu contato na região de Urubici, a cerca de 175 km de Florianópolis. O empresário e palestrante Bruno Avelar, especialista em networking, também estava na aeronave.