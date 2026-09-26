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Zezé Di Camargo diz que Rick está no 'lado direito de Deus' e que torce por Brasil à direita

Artista já manifestou publicamente sua preferência política, alinhada à direita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 10:20

Zezé di Camargo durante show em 2023
Zezé di Camargo durante show em 2023 Ronny Santos/Folhapress
Zezé Di Camargo afirmou para o público de seu show na última quinta-feira (24) que Rick, cantor morto após acidente de helicóptero, "está ao lado direito de Deus" e disse esperar que o Brasil também esteja. A declaração foi dada durante um festival na cidade de Cáceres, em Mato Grosso.
"Que Deus o tenha. Bem no seu lado direito, que ficam as coisas boas. [...] Quando você fala que uma pessoa é do bem, o que você fala? 'Aquela é uma pessoa direita'. Então, o Rick está ao lado direito de Deus. E eu espero que o Brasil, logo, logo, esteja totalmente do lado direito", disse o cantor.
A fala do cantor encontra um contexto no histórico recente de Zezé em relação à política. Em dezembro de 2025, o cantor entrou em conflito público com o SBT após criticar a presença de Lula e do ministro Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News.
Na ocasião, Zezé pediu que a emissora não exibisse um especial de Natal que havia gravado e afirmou que não se identificava com a mudança de posicionamento que atribuía às filhas de Silvio Santos. O SBT posteriormente decidiu não levar a atração ao ar.
Zezé já manifestou publicamente sua preferência política, alinhada à direita, e se posicionou em outras ocasiões sobre temas ligados ao governo e à oposição.
O cantor sertanejo Rick Sollo, o Rick, morto aos 59 anos, estava entre os passageiros de um helicóptero que partiu de Porto Belo, no litoral catarinense, até que perdeu contato na região de Urubici, a cerca de 175 km de Florianópolis. O empresário e palestrante Bruno Avelar, especialista em networking, também estava na aeronave.
O cantor fez dupla com Renner e é uma das vozes do hit "Ela é Demais" e de outros sucessos do sertanejo nos anos 1990.

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