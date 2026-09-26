Dia de São Cosme e Damião: 7 simpatias e orações para celebrar a data

Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando o amor . Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o fim, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.