Apostas como 'vilãs' e golpe no futebol: como a imprensa internacional noticiou a proibição das bets por Lula

Horas antes do anúncio, a agência Bloomberg já antecipava a decisão e a colocava no centro da disputa eleitoral. Em reportagem intitulada originalmente "Com dívidas esmagando eleitores, Lula pinta as apostas online como vilãs", a agência afirmou que Lula vinha atacando as apostas online em comício após comício, acusando-as de esvaziar os orçamentos das famílias e de enfraquecer o consumo que impulsionou o crescimento econômico em seus governos.