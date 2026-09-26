Justiça manda soltar motorista preso após morte de motociclista em Linhares

A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura de Jeferson da Silva, de 39 anos, motorista preso após o acidente que matou o motociclista Alfredo Santana José, de 46, na ES 248, estrada de Pontal, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A decisão foi tomada na sexta-feira (25), após a defesa entrar com um pedido de habeas corpus.





A decisão, assinada pela desembargadora Rache Durão Correia Lima, condicionou a soltura ao pagamento de fiança de R$ 10 mil e à aplicação de medidas cautelares. Entre elas estão a suspensão do direito de dirigir, a proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.





O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ainda pode recorrer da decisão. Posteriormente, o órgão também poderá oferecer denúncia, caso entenda que há elementos para formalizar uma ação penal.