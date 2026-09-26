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Trânsito

Justiça manda soltar motorista preso após morte de motociclista em Linhares

Jeferson da Silva, de 39 anos, terá de pagar fiança de R$ 10 mil e cumprir medidas cautelares, como suspensão do direito de dirigir

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 12:05

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

26 set 2026 às 12:05
Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após acidente na ES 248, no domingo (20); Justiça determinou pagamento de fiança de R$ 10 mil e outras medidas cautelares
Alfredo Santana José, de 46 anos, conduzia a moto quando foi atingido pelo Fiat Siena Acervo familiar | Montagem A Gazeta

Justiça do Espírito Santo determinou a soltura de Jeferson da Silva, de 39 anos, motorista preso após o acidente que matou o motociclista Alfredo Santana José, de 46, na ES 248, estrada de Pontal, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A decisão foi tomada na sexta-feira (25), após a defesa entrar com um pedido de habeas corpus.


A decisão, assinada pela desembargadora Rache Durão Correia Lima, condicionou a soltura ao pagamento de fiança de R$ 10 mil e à aplicação de medidas cautelares. Entre elas estão a suspensão do direito de dirigir, a proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.


Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ainda pode recorrer da decisão. Posteriormente, o órgão também poderá oferecer denúncia, caso entenda que há elementos para formalizar uma ação penal.

Relembre o acidente 

Jeferson foi preso após o acidente, no domingo (20). Segundo testemunhas, o Fiat Siena que ele dirigia teria invadido a contramão e batido de frente com a motocicleta conduzida por Alfredo. O motociclista estava com a namorada, que também ficou ferida e permanece internada em estado grave.


Segundo a Polícia Militar, Jeferson apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e sonolência. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e os militares elaboraram um laudo de alteração da capacidade psicomotora.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Jeferson e deixa este espaço aberto para manifestações.

Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após acidente na ES 248, no domingo (20); Justiça determinou pagamento de fiança de R$ 10 mil e outras medidas cautelares
Alfredo Santana José, de 46 anos, conduzia a moto quando foi atingido pelo Fiat Siena Acervo familiar

Veja Também 

Acidente aconteceu na rodovia ES 248, estrada de Pontal do Ipiranga, na tarde de domingo (20)

Motorista é preso após invadir contramão e matar motociclista em Linhares

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