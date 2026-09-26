Justiça manda soltar motorista preso após morte de motociclista em Linhares

A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura de Jeferson da Silva, de 39 anos, motorista preso após o acidente que matou o motociclista Alfredo Santana José, de 46, na ES 248, estrada de Pontal, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A decisão foi tomada na sexta-feira (25), após a defesa entrar com um pedido de habeas corpus.
A decisão, assinada pela desembargadora Rache Durão Correia Lima, condicionou a soltura ao pagamento de fiança de R$ 10 mil e à aplicação de medidas cautelares. Entre elas estão a suspensão do direito de dirigir, a proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial e o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) ainda pode recorrer da decisão. Posteriormente, o órgão também poderá oferecer denúncia, caso entenda que há elementos para formalizar uma ação penal.
Jeferson foi preso após o acidente, no domingo (20). Segundo testemunhas, o Fiat Siena que ele dirigia teria invadido a contramão e batido de frente com a motocicleta conduzida por Alfredo. O motociclista estava com a namorada, que também ficou ferida e permanece internada em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, Jeferson apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e sonolência. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e os militares elaboraram um laudo de alteração da capacidade psicomotora.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Jeferson e deixa este espaço aberto para manifestações.