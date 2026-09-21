Motorista é preso após invadir contramão e matar motociclista em Linhares

Uma família viveu momentos de tensão na manhã deste domingo (20) após ser vítima de um golpe de falso sequestro, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Em entrevista concedida à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul, o delegado Rômulo Carvalho Neto, da Polícia Civil (PC), relatou que suspeitos entraram em contato com uma adolescente pelo celular. Durante a ligação, uma mulher, se passando pela irmã dela, disse que a casa tinha sido invadida, que estava sendo mantida refém em um quarto e que a vítima precisava sair da residência, senão seria morta. Além disso, os criminosos pediram que ela não procurasse ninguém nem falasse com nenhum familiar.





Por meio de uma videochamada e da ferramenta de compartilhamento de tela, os criminosos monitoraram a adolescente. Depois que saiu de casa, orientaram a menina a dizer aos familiares que ela é que havia sido sequestrada e pedir que fizessem transferências bancárias. Diante da ameaça, a família realizou o pagamento. O valor não foi divulgado pela polícia.





Posteriormente, a adolescente foi encontrada em uma padaria, ainda em contato telefônico com os criminosos, e a polícia foi acionada. Ela foi acolhida e levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O delegado acredita que os suspeitos sejam de outro Estado e informou que parte do valor transferido já foi recuperada pela família. O caso será investigado.