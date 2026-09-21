Motorista é preso após invadir contramão e matar motociclista em Linhares

O motorista de um Fiat Siena, identificado como Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após se envolver em um acidente que matou um motociclista na ES 248, estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (20). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o carro teria invadido a contramão e batido de frente com a motocicleta. Alfredo Santana José, de 46 anos, morreu no local.
Uma jovem de 20 anos que estava na garupa da moto foi arremessada com o impacto da batida. Ela sofreu fraturas no fêmur e na bacia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Rio Doce. No Fiat Siena também estava uma criança de quatro anos, que não ficou ferida.
Segundo a PM, Jeferson apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e sonolência. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, e os militares elaboraram um laudo de alteração da capacidade psicomotora.
O motorista também foi levado para atendimento médico no Hospital Geral de Linhares (HGL). Após ser liberado, foi conduzido à delegacia. O delegado Fabrício Lucindo informou à reportagem que Jeferson foi autuado por homicídio na direção de veículo automotor e por dirigir embriagado.
A reportagem de A Gazeta tenta contato da defesa de Jeferin e deixa este espaço aberto para manifestações.