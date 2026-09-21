Motorista causa acidente, foge e acaba preso após placa indicar onde mora em Cariacica

Um homem de 42 anos foi preso após causar um acidente e fugir sem prestar socorro à vítima na noite de domingo (20), em Jardim América, Cariacica. Reginaldo Paula da Silva foi encontrado em casa, no bairro Vasco da Gama. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





Segundo a Guarda Municipal de Cariacica, durante patrulhamento na Avenida Espírito Santo, uma equipe presenciou o momento em que um carro invadiu a contramão e bateu em uma motocicleta. Após a colisão, o motorista fugiu, mas a placa do veículo se desprendeu e ficou no local.





Pessoas que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista foi levado para um hospital particular do município.





Com as informações obtidas durante o atendimento da ocorrência, os agentes foram até o endereço vinculado ao proprietário do veículo. No local, encontraram o carro com o motor ainda quente e avarias, além de estar sem a placa.





Ainda segundo a Guarda, os agentes localizaram Reginaldo no imóvel. Os agentes perceberam sinais de embriaguez, mas o homem se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele informou que havia ingerido bebida alcoólica horas antes.





Além de não possuir CNH, o homem teve o veículo removido para um pátio credenciado. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.





De acordo com a Polícia Civil, Reginaldo foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente para evitar eventual responsabilidade, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.