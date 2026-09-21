AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Motorista causa acidente, foge e acaba preso após placa indicar onde mora em Cariacica
Jardim América

Motorista causa acidente, foge e acaba preso após placa indicar onde mora em Cariacica

Homem não tinha CNH, recusou o teste do bafômetro e foi encontrado em casa com o carro ainda aquecido e danificado

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:54

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 set 2026 às 11:54

Um homem de 42 anos foi preso após causar um acidente e fugir sem prestar socorro à vítima na noite de domingo (20), em Jardim América, Cariacica. Reginaldo Paula da Silva foi encontrado em casa, no bairro Vasco da Gama. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).


Segundo a Guarda Municipal de Cariacica, durante patrulhamento na Avenida Espírito Santo, uma equipe presenciou o momento em que um carro invadiu a contramão e bateu em uma motocicleta. Após a colisão, o motorista fugiu, mas a placa do veículo se desprendeu e ficou no local.


Pessoas que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista foi levado para um hospital particular do município.


Com as informações obtidas durante o atendimento da ocorrência, os agentes foram até o endereço vinculado ao proprietário do veículo. No local, encontraram o carro com o motor ainda quente e avarias, além de estar sem a placa.


Ainda segundo a Guarda, os agentes localizaram Reginaldo no imóvel. Os agentes perceberam sinais de embriaguez, mas o homem se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ele informou que havia ingerido bebida alcoólica horas antes.


Além de não possuir CNH, o homem teve o veículo removido para um pátio credenciado. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.


De acordo com a Polícia Civil, Reginaldo foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente para evitar eventual responsabilidade, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Veja Também 

Gêmeas celebram 100 anos em Alegre

Gêmeas de Alegre completam 100 anos com missa e festa em família

Sabatina com Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL

Nas eleições 2026, Maguinha Malta não vai além da sombra do pai

Ciclista é atingido por moto e morre em Ibatiba

Ciclista morre após colisão com moto em Ibatiba; vídeo mostra acidente

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Guarda Municipal Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto
Marisa Orth revela novos detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto: "deu trabalho"
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Ivete Sangalo faz 'L' com a mão após ouvir público gritando nome de Lula durante show
Imagem de destaque
Chá de passiflora faz bem para quê? Conheça 6 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados